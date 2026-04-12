Verstappen, Paul Ricard, socials

Verstappen aanwezig bij lastige GT World Challenge-race voor Verstappen-AMG

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Ook Max Verstappen werd zaterdag gespot in Frankrijk tijdens de GT World Challenge-race op Circuit Paul Ricard. De Nederlander kwam in beeld toen zijn team een pitstop uitvoerde. Vorige maand werd het team van de Nederlander op de Nürburgring namelijk gediskwalificeerd omdat het één bandenset te veel had gebruikt.

De diskwalificatie was een klein smetje op een verder geslaagd raceweekend op de Nordschleife, liet Verstappen eerder in Japan al weten. De NLS2-race stond namelijk in het teken van de voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, waarvan volgend weekend de kwalificatieraces worden gehouden, waarbij Verstappen ook aanwezig is. De 24 uur van de Nürburgring vindt vervolgens plaats in het weekend van 14 tot en met 17 mei.

Zaterdag werd de seizoensopener van de GT World Challenge Europe Endurance Cup verreden op Circuit Paul Ricard. Comtoyou Racing wist de race te winnen. Het team van Verstappen pakte uiteindelijk twee punten na een uitdagende race en kwam als negende over de streep. Ook Lance Stroll nam deel aan de wedstrijd in Frankrijk. Het volledige raceverslag daarvan kun je hier lezen.

