De officiële aankondiging dat Gianpiero Lambiase de overstap maakt naar McLaren, werpt een grote schaduw over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De vaste race-ingenieur van de viervoudig wereldkampioen vertrekt in 2028 naar de renstal uit Woking om daar aan de slag te gaan als Chief Racing Officer. Dit vertrek voedt de speculatie dat Verstappen mogelijk vroegtijdig de deur achter zich dichttrekt in de Formule 1, mede omdat hij in het verleden heeft aangegeven te zullen stoppen met de sport als Lambiase zou vertrekken.

Verstappen heeft op papier nog een doorlopende verbintenis tot en met 2028 bij de Oostenrijkse renstal, maar de huidige sportieve crisis maakt de situatie rondom zijn contract complex. Red Bull kent een moeizame start van het seizoen onder de nieuwe motorreglementen en staat momenteel teleurstellend zesde in het constructeurskampioenschap. Verstappen zelf is terug te vinden op de negende plek in de WK-stand. Binnen de paddock klinken hardnekkige geluiden dat het contract van de Nederlander prestatieclausules bevat, waardoor hij na dit jaar al de mogelijkheid heeft om te vertrekken als de resultaten tegenvallen.

Beperkte mogelijkheden bij andere topteams

Mocht Verstappen inderdaad gebruikmaken van een ontsnappingsclausule en in de Formule 1 willen blijven, dan is de spoeling bij de absolute topteams voor volgend jaar dun. Bij McLaren, de nieuwe werkgever van Lambiase, zitten Lando Norris en Oscar Piastri voorlopig stevig in het zadel met langlopende contracten. Ferrari heeft Charles Leclerc vastgelegd tot eind 2027, al is de status van Lewis Hamilton na dit jaar nog onzeker. Bij Mercedes is niets bekend over rijderscontracten voor na dit jaar, maar teambaas Toto Wolff heeft recent nog op laten tekenen niet van plan te zijn aan zijn line-up te gaan schroeven.

Kritiek op nieuwe reglementen

De kans is echter nadrukkelijk aanwezig dat Verstappen de koningsklasse van de autosport in zijn geheel de rug toekeert. De coureur uitte onlangs zware kritiek op de nieuwe reglementen, die hij omschreef als "anti-racen" en vergeleek met "Mario Kart". Tijdens het raceweekend in Japan gaf hij aan dat hij binnen "weken of maanden" een knoop wil doorhakken over zijn toekomst na dit seizoen. Geld is voor hem geen drijfveer meer om zijn contract tot 2028 uit te dienen.

Ambities in de endurance-racerij

Als de Nederlander de Formule 1 verlaat, lonken er diverse andere raceklassen. Verstappen steekt zijn liefde voor endurance-racen en GT-klassen niet onder stoelen of banken. Zo staat de 24 uur van Le Mans hoog op zijn verlanglijstje, waarbij hij al heeft gesproken over een mogelijke deelname met Fernando Alonso of Sebastian Vettel. Daarnaast is hij met zijn eigen team actief in de GT World Challenge Europe en wil hij in mei deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Op datzelfde circuit debuteerde hij eerder al succesvol in de NLS-klasse onder het pseudoniem Franz Hermann.

