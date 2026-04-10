Verstappen, Marko, socials

Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko bestempelt het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase als een flinke aderlating voor het team. Volgens de Oostenrijker hadden de race-engineer en Max Verstappen een unieke band opgebouwd en drukte Lambiase een duidelijk stempel op de technische koers van de renstal. Dat laat hij weten in een reactie tegenover het persbureau APA.

Donderdag werd officieel bevestigd dat Lambiase de Oostenrijkse formatie eind volgend jaar verlaat om in 2028 bij McLaren aan de slag te gaan als Chief Racing Officer. De ingenieur was sinds 2016 de vaste stem in het oor van Verstappen en speelde een cruciale rol bij het behalen van de vier opeenvolgende wereldtitels van de coureur tussen 2021 en 2024.

Groot verlies voor Red Bull

Marko benadrukt dat de dynamiek tussen Verstappen en zijn engineer bijzonder was. "Dat is toch wel een groot verlies. Die twee waren net een oud echtpaar. Ze hebben ook hun meningsverschillen en ruzies gehad", aldus Marko. Ondanks het aangekondigde vertrek heeft Red Bull bevestigd dat Lambiase voorlopig actief blijft in zijn huidige functies, waaronder zijn in 2024 verkregen rol als Head of Racing.

Daarnaast wijst Marko op de aanzienlijke technische invloed die Lambiase binnen de organisatie uitoefende. "Ons team is groot. 'GP' was een heel belangrijke factor in de ontwikkeling van de auto en de afstelling. Hij ging ook zijn eigen gang – niet altijd in overeenstemming met de rest van de technische crew", verklaart de voormalig topman.

De overstap van Lambiase naar McLaren, waar hij direct zal rapporteren aan teambaas Andrea Stella, markeert een volgende grote verandering binnen de leiding van Red Bull. Na het eerdere vertrek van topontwerper Adrian Newey en Jonathan Wheatley verliest de renstal opnieuw een belangrijke sleutelfiguur aan een directe concurrent.

Blijft Max Verstappen volgens jou net zo succesvol zonder 'GP' aan zijn zijde?

10 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Stoppen, blijven of naar een ander team? Dit zijn de opties voor Verstappen in de Formule 1

Stoppen, blijven of naar een ander team? Dit zijn de opties voor Verstappen in de Formule 1

FIA komt met tijdlijn voor aanpassing nieuwe Formule 1-reglementen

FIA komt met tijdlijn voor aanpassing nieuwe Formule 1-reglementen

Verstappen heeft optie om met Lambiase mee te gaan naar McLaren: "Dat is besproken"

Verstappen heeft optie om met Lambiase mee te gaan naar McLaren: "Dat is besproken"

Jos Verstappen reageert op vertrek Lambiase en vertelt meer over F1-toekomst Max

Jos Verstappen reageert op vertrek Lambiase en vertelt meer over F1-toekomst Max

'Verstappen moet afscheid nemen van Lambiase: Dit kan zijn nieuwe race-engineer worden'

'Verstappen moet afscheid nemen van Lambiase: Dit kan zijn nieuwe race-engineer worden'

BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel Breaking

BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel

Net binnen

19:01
Coronel over mogelijk pensioen Verstappen: "Max heeft een rechte rug"
18:02
'Lambiase vertrekt mogelijk al eerder naar F1-team McLaren'
17:00
Stoppen, blijven of naar een ander team? Dit zijn de opties voor Verstappen in de Formule 1
16:03
Brown reageert op komst Lambiase bij Mclaren: "Dat gaat gebeuren"
15:01
Coronel ziet Verstappen wel mee gaan naar McLaren: "Max en Lambiase hebben dit besproken" l GPFans
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull' FORMULE 1

Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'

31 minuten geleden
Coronel over mogelijk pensioen Verstappen: "Max heeft een rechte rug" Exclusief

Coronel over mogelijk pensioen Verstappen: "Max heeft een rechte rug"

1 uur geleden
'Lambiase vertrekt mogelijk al eerder naar F1-team McLaren' FORMULE 1

'Lambiase vertrekt mogelijk al eerder naar F1-team McLaren'

2 uur geleden
Stoppen, blijven of naar een ander team? Dit zijn de opties voor Verstappen in de Formule 1 Max Verstappen

Stoppen, blijven of naar een ander team? Dit zijn de opties voor Verstappen in de Formule 1

3 uur geleden
