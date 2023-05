'Deal tussen Aston Martin en Honda rond'

Remy Ramjiawan

Dinsdag 23 mei 2023 11:19 - Laatste update: 11:47

De afgelopen weken kwam het nieuws naar buiten dat Aston Martin en Honda met elkaar in gesprek zouden zijn over een samenwerking en volgens het Italiaanse La Gazzetta Dello Sport zijn de handtekeningen gezet en zal er op woensdag een officiële aankondiging volgen.

Helemaal uit de lucht vallen komt het nieuws natuurlijk niet. Honda was namelijk nog altijd op zoek naar een geschikte partner, nu Red Bull Racing vanaf 2026 met Ford in zee gaat. Daarnaast is het team van zakenman Lawrence Stroll ook bezig om de weg omhoog in te zetten, waarvan we in 2023 al de eerste effecten zien. Het plan is om in de toekomst mee te gaan doen om het kampioenschap en daarvoor is niet alleen een nieuw kantoor opgezet, er komt ook een nieuwe windtunnel aan. Het enige wat nog ontbrak was een exclusieve motordeal en die lijkt er nu dus te zijn.

'Woensdag officiële bevestiging'

De Italiaanse sportkrant heeft via bronnen vernomen dat er op woensdag een persmoment is ingelast en dat het nieuws dan wereldkundig wordt gemaakt. Het huwelijk tussen de twee partijen zou de bevestiging van de grote ambities van Stroll senior onderschrijven, zo meldt de krant. Voor Aston Martin betekent het wel een grote omschakeling, want het team nam niet alleen de power units van Mercedes af. Ook alle onderdelen die gekocht mogen worden, zoals Haas dat ook bij Ferrari doet, moet de renstal uit Silverstone dan zelf gaan produceren.

Obstakels

Maar er zijn nog andere obstakels op de weg. Zo is de Mercedes-Benz Group AG, ook aandeelhouder van het concern Aston Martin Lagonda en het is nog maar de vraag wat daarmee gaat gebeuren. Daarnaast zijn de uitbarstingen van Fernando Alonso aan het adres van Honda nog steeds niet vergeten. Het zou ertoe kunnen leiden dat Alonso wellicht stopt als coureur of de overstap maakt naar een andere renstal, mocht Honda daadwerkelijk bij Aston Martin aan de slag gaan. Met de komst van Honda, dat zich inmiddels heeft bewezen als motorleverancier van Red Bull Racing, opent het echter wel weer deuren voor coureurs die bij andere teams zitten zonder perspectief. De samenwerking zal starten vanaf het ingaan van het nieuwe motorreglement in 2026.