Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er momenteel geen enkele sprake van een overstap van Max Verstappen naar zijn renstal. De Oostenrijker reageert fel op aanhoudende geruchten in de paddock en benadrukt dat hij volledig tevreden is met zijn huidige rijdersduo. Dat laat hij weten in een reactie op de speculaties die hem in de eerste week van april 2026 bereikten.

