Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
Max Verstappen is allesbehalve tevreden over het nieuwe pakket dat Red Bull Racing op de RB22 heeft geïntroduceerd. De viervoudig wereldkampioen worstelde tijdens de F1 Grand Prix van Japan met de balans van zijn bolide en benadrukt dat het team de komende tijd hard aan de slag moet. Hij spreekt hiermee het team en Laurent Mekies compleet tegen die op het eerst gezicht juist tevreden waren over de upgrades.
Voor het raceweekend op het circuit van Suzuka nam Red Bull de wagen stevig onder handen in een poging de aansluiting met de top te hervinden. De inlaat van de sidepod werd aangepast om een hogere druk te creëren, wat in samenwerking met het chassis en een flink vernieuwde vloer voor een efficiëntere luchtstroom en meer downforce moest zorgen. Daarnaast werd de wagen voorzien van een nieuwe engine cover. Desondanks verliep het weekend niet naar gewenst: Verstappen miste Q3, bleef in de race steken achter Pierre Gasly en kwam uiteindelijk met een achterstand van ruim 32 seconden op racewinnaar Kimi Antonelli als achtste over de streep.
Zoektocht naar stabiliteit
Verstappen erkent dat de upgrades op het Japanse asfalt niet het effect hadden waarop men had gehoopt. "We moeten het nieuwe pakket gaan begrijpen, want ik ben er niet zo zeker van dat het hier echt goed werkte. Ik had veel last van stabiliteitsproblemen", zo werd hij geciteerd door Pit Debrief. De komende weken staan voor de renstal uit Milton Keynes dan ook in het teken van data-analyse richting de Grand Prix van Miami. "Van daaruit moeten we verder werken en gewoon zorgen voor een betere balans. We moeten ook de motor en het batterijmanagement beter leren begrijpen, zodat we over de hele linie wat solider worden", aldus Verstappen.
Vermogen is niet het probleem
Ondanks de tegenvallende resultaten en zijn negende plaats in de huidige WK-stand, benadrukt Verstappen dat de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron niet de hoofdschuldige is. De kritiek van de coureur richt zich voornamelijk op de mechanische en aerodynamische kant van de RB22. "Ik denk dat het met onze energieterugwinning goed zit. Dat is eerlijk gezegd ook niet ons grootste probleem. Qua correlatie en kalibratie kunnen we wel beter zijn, maar wat betreft vermogen is het zeker niet ons zwakste punt, al zijn we ook niet zo supersterk als Mercedes", legt hij uit.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
Net binnen
Veel gelezen
