Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje

Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

April is een Formule 1-loze maand vanwege de afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Dat betekent echter niet dat de gehele autosport stilstaat, integendeel. GPFans zet een aantal races op een rijtje die gegarandeerd spektakel zullen opleveren in de weekenden van 11-12 en 18-19 april.

De F1-wedstrijden op het Bahrain International Circuit en Jeddah Corniche Circuit hadden op 12 en 19 april, respectievelijk, verreden moeten worden. Ze gaan echter niet door vanwege het geëscaleerde conflict in het Midden-Oosten, met aan de ene kant Israël en de Verenigde Staten en aan de andere kant Iran. Raketten gaan over en weer in het gehele Arabische gebied en dus waren de FIA en Liberty Media genoodzaakt een streep te zetten door Bahrein en Saoedi-Arabië.

Autosport in Formule 1-loos april

Ondanks dat de koningsklasse van de autosport een lentepauze houdt, komen Red Bull-coureur Max Verstappen, Aston Martin-coureur Lance Stroll en Haas-reserve Jack Doohan in actie. Verstappen neemt deel aan de 24h Qualifiers ter voorbereiding op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Stroll zal zijn GT3-debuut maken in de GT World Challenge bij Comtoyou Racing. Doohan is van plan het gehele seizoen van de European Le Mans Series te doen met Nielsen Racing. Maar er zijn nog veel meer races om te kijken de komende twee weken, waaronder de Spaanse Formule 4 met de Nederlandse Red Bull-junior Rocco Coronel, en GPFans zet de belangrijkste op een rijtje.

Tijdschema aankomende twee weekenden

KampioenschapCircuit
Race		DatumStarttijd
(NL)		Waar te zien?
Repco SupercarsTaupō Int. Motorsport Park
ITM Taupō Super 440 (Race 1)		Zat. 11 april2:55
uur		Ziggo Sport
Repco SupercarsTaupō Int. Motorsport Park
ITM Taupō Super 440 (Race 2)		Zat. 11 april6:05
uur		Ziggo Sport
F4 Spanish ChampionshipCircuit Ricardo Tormo
Valencia (Race 1)		Zat. 11 april12:05
uur		YouTube F4 Spain
F4 Spanish ChampionshipCircuit Ricardo Tormo
Valencia (Race 2)		Zat. 11 april15:20
uur		YouTube F4 Spain
GT World Challenge Europe
Endurance Cup powered by AWS		Circuit Paul Ricard
Paul Ricard 1000km		Zat. 11 april18:00
uur		YouTube GTWorld
Repco SupercarsTaupō Int. Motorsport Park
ITM Taupō Super 440 (Race 3)		Zon. 12 april5:05
uur		Ziggo Sport
European Le Mans SeriesCircuit de Barcelona-Catalunya
4 Hours of Barcelona		Zon. 12 april12:00
uur		FIAWEC+
F4 Spanish ChampionshipCircuit Ricardo Tormo
Valencia (Race 3)		Zon. 12 april13:15
uur		YouTube F4 Spain
NASCAR Cup SeriesBristol Motor Speedway
Food City 500		Zon. 12 april21:00
uur		Ziggo Sport
Repco SupercarsEuromarque Motorsport Park
Christchurch Super 440 (Race 1)		Zat. 18 april2:45
uur		Ziggo Sport
Repco SupercarsEuromarque Motorsport Park
Christchurch Super 440 (Race 2)		Zat. 18 april6:10
uur		Ziggo Sport
Michelin 24H SeriesCircuit de Spa-Francorchamps
Michelin 12H Spa (Deel 1)		Zat. 18 april11:30
uur		YouTube Creventic
Supercar Challenge
powered by Hankook		Circuit Zandvoort
Voorjaarsraces (Race 1)		Zat. 18 april13:35
uur		YouTube V-Max
Supercar Challenge
powered by Hankook		Circuit Zandvoort
Voorjaarsraces (Race 2)		Zat. 18 april15:55
uur		YouTube V-Max
Nürburgring Langstrecken-SerieNürburgring Nordschleife
ADAC 24h Qualifier 1		Zat. 18 april17:30
uur		Viaplay
WeatherTech SportsCar ChampionshipLong Beach Street Circuit
Acura GP of Long Beach		Zat. 18 april22:00
uur		Ziggo Sport
Repco SupercarsEuromarque Motorsport Park
Christchurch Super 440 (Race 3)		Zon. 19 april5:05
uur		Ziggo Sport
Michelin 24H SeriesCircuit de Spa-Francorchamps
Michelin 12H Spa (Deel 2)		Zon. 19 april10:30
uur		YouTube Creventic
FIA World Endurance ChampionshipAutodromo di Imola
6 Hours of Imola		Zon. 19 april13:00
uur		FIAWEC+
Nürburgring Langstrecken-SerieNürburgring Nordschleife
ADAC 24h Qualifier 2		Zon. 19 april13:00
uur		Viaplay
Supercar Challenge
powered by Hankook		Circuit Zandvoort
Voorjaarsraces (Race 3)		Zon. 19 april17:10
uur		YouTube V-Max
NASCAR Cup SeriesKansas Speedway
AdventHealth 400		Zon. 19 april20:00
uur		Ziggo Sport
IndyCar SeriesLong Beach Street Circuit
Acura GP of Long Beach		Zon. 19 april23:30
uur		Ziggo Sport

Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
