Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje

April is een Formule 1-loze maand vanwege de afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Dat betekent echter niet dat de gehele autosport stilstaat, integendeel. GPFans zet een aantal races op een rijtje die gegarandeerd spektakel zullen opleveren in de weekenden van 11-12 en 18-19 april.

De F1-wedstrijden op het Bahrain International Circuit en Jeddah Corniche Circuit hadden op 12 en 19 april, respectievelijk, verreden moeten worden. Ze gaan echter niet door vanwege het geëscaleerde conflict in het Midden-Oosten, met aan de ene kant Israël en de Verenigde Staten en aan de andere kant Iran. Raketten gaan over en weer in het gehele Arabische gebied en dus waren de FIA en Liberty Media genoodzaakt een streep te zetten door Bahrein en Saoedi-Arabië.

Autosport in Formule 1-loos april

Ondanks dat de koningsklasse van de autosport een lentepauze houdt, komen Red Bull-coureur Max Verstappen, Aston Martin-coureur Lance Stroll en Haas-reserve Jack Doohan in actie. Verstappen neemt deel aan de 24h Qualifiers ter voorbereiding op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Stroll zal zijn GT3-debuut maken in de GT World Challenge bij Comtoyou Racing. Doohan is van plan het gehele seizoen van de European Le Mans Series te doen met Nielsen Racing. Maar er zijn nog veel meer races om te kijken de komende twee weken, waaronder de Spaanse Formule 4 met de Nederlandse Red Bull-junior Rocco Coronel, en GPFans zet de belangrijkste op een rijtje.

Tijdschema aankomende twee weekenden

Kampioenschap Circuit

Race Datum Starttijd

(NL) Waar te zien? Repco Supercars Taupō Int. Motorsport Park

ITM Taupō Super 440 (Race 1) Zat. 11 april 2:55

uur Ziggo Sport Repco Supercars Taupō Int. Motorsport Park

ITM Taupō Super 440 (Race 2) Zat. 11 april 6:05

uur Ziggo Sport F4 Spanish Championship Circuit Ricardo Tormo

Valencia (Race 1) Zat. 11 april 12:05

uur YouTube F4 Spain F4 Spanish Championship Circuit Ricardo Tormo

Valencia (Race 2) Zat. 11 april 15:20

uur YouTube F4 Spain GT World Challenge Europe

Endurance Cup powered by AWS Circuit Paul Ricard

Paul Ricard 1000km Zat. 11 april 18:00

uur YouTube GTWorld Repco Supercars Taupō Int. Motorsport Park

ITM Taupō Super 440 (Race 3) Zon. 12 april 5:05

uur Ziggo Sport European Le Mans Series Circuit de Barcelona-Catalunya

4 Hours of Barcelona Zon. 12 april 12:00

uur FIAWEC+ F4 Spanish Championship Circuit Ricardo Tormo

Valencia (Race 3) Zon. 12 april 13:15

uur YouTube F4 Spain NASCAR Cup Series Bristol Motor Speedway

Food City 500 Zon. 12 april 21:00

uur Ziggo Sport Repco Supercars Euromarque Motorsport Park

Christchurch Super 440 (Race 1) Zat. 18 april 2:45

uur Ziggo Sport Repco Supercars Euromarque Motorsport Park

Christchurch Super 440 (Race 2) Zat. 18 april 6:10

uur Ziggo Sport Michelin 24H Series Circuit de Spa-Francorchamps

Michelin 12H Spa (Deel 1) Zat. 18 april 11:30

uur YouTube Creventic Supercar Challenge

powered by Hankook Circuit Zandvoort

Voorjaarsraces (Race 1) Zat. 18 april 13:35

uur YouTube V-Max Supercar Challenge

powered by Hankook Circuit Zandvoort

Voorjaarsraces (Race 2) Zat. 18 april 15:55

uur YouTube V-Max Nürburgring Langstrecken-Serie Nürburgring Nordschleife

ADAC 24h Qualifier 1 Zat. 18 april 17:30

uur Viaplay WeatherTech SportsCar Championship Long Beach Street Circuit

Acura GP of Long Beach Zat. 18 april 22:00

uur Ziggo Sport Repco Supercars Euromarque Motorsport Park

Christchurch Super 440 (Race 3) Zon. 19 april 5:05

uur Ziggo Sport Michelin 24H Series Circuit de Spa-Francorchamps

Michelin 12H Spa (Deel 2) Zon. 19 april 10:30

uur YouTube Creventic FIA World Endurance Championship Autodromo di Imola

6 Hours of Imola Zon. 19 april 13:00

uur FIAWEC+ Nürburgring Langstrecken-Serie Nürburgring Nordschleife

ADAC 24h Qualifier 2 Zon. 19 april 13:00

uur Viaplay Supercar Challenge

powered by Hankook Circuit Zandvoort

Voorjaarsraces (Race 3) Zon. 19 april 17:10

uur YouTube V-Max NASCAR Cup Series Kansas Speedway

AdventHealth 400 Zon. 19 april 20:00

uur Ziggo Sport IndyCar Series Long Beach Street Circuit

Acura GP of Long Beach Zon. 19 april 23:30

uur Ziggo Sport

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL

Gerelateerd