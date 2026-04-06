Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje
April is een Formule 1-loze maand vanwege de afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Dat betekent echter niet dat de gehele autosport stilstaat, integendeel. GPFans zet een aantal races op een rijtje die gegarandeerd spektakel zullen opleveren in de weekenden van 11-12 en 18-19 april.
De F1-wedstrijden op het Bahrain International Circuit en Jeddah Corniche Circuit hadden op 12 en 19 april, respectievelijk, verreden moeten worden. Ze gaan echter niet door vanwege het geëscaleerde conflict in het Midden-Oosten, met aan de ene kant Israël en de Verenigde Staten en aan de andere kant Iran. Raketten gaan over en weer in het gehele Arabische gebied en dus waren de FIA en Liberty Media genoodzaakt een streep te zetten door Bahrein en Saoedi-Arabië.
Autosport in Formule 1-loos april
Ondanks dat de koningsklasse van de autosport een lentepauze houdt, komen Red Bull-coureur Max Verstappen, Aston Martin-coureur Lance Stroll en Haas-reserve Jack Doohan in actie. Verstappen neemt deel aan de 24h Qualifiers ter voorbereiding op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Stroll zal zijn GT3-debuut maken in de GT World Challenge bij Comtoyou Racing. Doohan is van plan het gehele seizoen van de European Le Mans Series te doen met Nielsen Racing. Maar er zijn nog veel meer races om te kijken de komende twee weken, waaronder de Spaanse Formule 4 met de Nederlandse Red Bull-junior Rocco Coronel, en GPFans zet de belangrijkste op een rijtje.
Tijdschema aankomende twee weekenden
|Kampioenschap
|Circuit
Race
|Datum
|Starttijd
(NL)
|Waar te zien?
|Repco Supercars
|Taupō Int. Motorsport Park
ITM Taupō Super 440 (Race 1)
|Zat. 11 april
|2:55
uur
|Ziggo Sport
|Repco Supercars
|Taupō Int. Motorsport Park
ITM Taupō Super 440 (Race 2)
|Zat. 11 april
|6:05
uur
|Ziggo Sport
|F4 Spanish Championship
|Circuit Ricardo Tormo
Valencia (Race 1)
|Zat. 11 april
|12:05
uur
|YouTube F4 Spain
|F4 Spanish Championship
|Circuit Ricardo Tormo
Valencia (Race 2)
|Zat. 11 april
|15:20
uur
|YouTube F4 Spain
|GT World Challenge Europe
Endurance Cup powered by AWS
|Circuit Paul Ricard
Paul Ricard 1000km
|Zat. 11 april
|18:00
uur
|YouTube GTWorld
|Repco Supercars
|Taupō Int. Motorsport Park
ITM Taupō Super 440 (Race 3)
|Zon. 12 april
|5:05
uur
|Ziggo Sport
|European Le Mans Series
|Circuit de Barcelona-Catalunya
4 Hours of Barcelona
|Zon. 12 april
|12:00
uur
|FIAWEC+
|F4 Spanish Championship
|Circuit Ricardo Tormo
Valencia (Race 3)
|Zon. 12 april
|13:15
uur
|YouTube F4 Spain
|NASCAR Cup Series
|Bristol Motor Speedway
Food City 500
|Zon. 12 april
|21:00
uur
|Ziggo Sport
|Repco Supercars
|Euromarque Motorsport Park
Christchurch Super 440 (Race 1)
|Zat. 18 april
|2:45
uur
|Ziggo Sport
|Repco Supercars
|Euromarque Motorsport Park
Christchurch Super 440 (Race 2)
|Zat. 18 april
|6:10
uur
|Ziggo Sport
|Michelin 24H Series
|Circuit de Spa-Francorchamps
Michelin 12H Spa (Deel 1)
|Zat. 18 april
|11:30
uur
|YouTube Creventic
|Supercar Challenge
powered by Hankook
|Circuit Zandvoort
Voorjaarsraces (Race 1)
|Zat. 18 april
|13:35
uur
|YouTube V-Max
|Supercar Challenge
powered by Hankook
|Circuit Zandvoort
Voorjaarsraces (Race 2)
|Zat. 18 april
|15:55
uur
|YouTube V-Max
|Nürburgring Langstrecken-Serie
|Nürburgring Nordschleife
ADAC 24h Qualifier 1
|Zat. 18 april
|17:30
uur
|Viaplay
|WeatherTech SportsCar Championship
|Long Beach Street Circuit
Acura GP of Long Beach
|Zat. 18 april
|22:00
uur
|Ziggo Sport
|Repco Supercars
|Euromarque Motorsport Park
Christchurch Super 440 (Race 3)
|Zon. 19 april
|5:05
uur
|Ziggo Sport
|Michelin 24H Series
|Circuit de Spa-Francorchamps
Michelin 12H Spa (Deel 2)
|Zon. 19 april
|10:30
uur
|YouTube Creventic
|FIA World Endurance Championship
|Autodromo di Imola
6 Hours of Imola
|Zon. 19 april
|13:00
uur
|FIAWEC+
|Nürburgring Langstrecken-Serie
|Nürburgring Nordschleife
ADAC 24h Qualifier 2
|Zon. 19 april
|13:00
uur
|Viaplay
|Supercar Challenge
powered by Hankook
|Circuit Zandvoort
Voorjaarsraces (Race 3)
|Zon. 19 april
|17:10
uur
|YouTube V-Max
|NASCAR Cup Series
|Kansas Speedway
AdventHealth 400
|Zon. 19 april
|20:00
uur
|Ziggo Sport
|IndyCar Series
|Long Beach Street Circuit
Acura GP of Long Beach
|Zon. 19 april
|23:30
uur
|Ziggo Sport
