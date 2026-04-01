De lentestop is officieel aangebroken en dat betekent dat het racen voorlopig stilligt. Desondanks is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft vandaag gereageerd op de uitspraken van Max Verstappen, die twijfelde over zijn toekomst in de Formule 1. Daarnaast is Ferrari naar de FIA gestapt vanwege een kwalificatieslimmigheidje van Red Bull Racing en Mercedes, en vervangt de F1 Academy de geannuleerde race in Djedda met een nieuw format. Dit is de GPFans Recap van woensdag 1 april.

Artikel gaat verder onder video

'Red Bull en Mercedes gebruiken kwalificatietruc: Ferrari stapt naar FIA'

Het team van Ferrari is volgens The Race niet blij met een slimmigheidje dat Red Bull Racing en Mercedes gebruiken tijdens de recente kwalificaties. De FIA heeft volgens het medium al een bezoek gebracht aan Mercedes en het gebruik van diverse motorstanden besproken. Alles lezen over het slimmigheidje? Klik hier!

F1 Academy kondigt extra races aan in verband met annulering race in Djedda

De F1 Academy komt met vervangingsraces voor de geannuleerde ronde in Saoedi-Arabië. De wedstrijden in dat gebied zijn ook in de Formule 1 afgelast, wat alles te maken heeft met de oorlog die momenteel in het Midden-Oosten plaatsvindt. Alles lezen over de extra races? Klik hier!

Engineer onthult oplossingen om coureurs tevreden te stellen: 'super clipping' verleden tijd?

Voormalig Ferrari-engineer Toni Cuquerella onthult op X dat er manieren zijn om op korte termijn het racen te verbeteren en te voorkomen dat coureurs te maken krijgen met ‘superclipping’. De Spanjaard komt met een voorstel voor de FIA om zonder al te grote wijzigingen veel van de klachten te verhelpen. De mogelijke oplossingen lezen? Klik hier!

F1-journalist die Verstappen collega zag wegsturen in Suzuka deelt andere kant

Volgens Jonathan McEvoy, Formule 1-journalist van de Daily Mail, is het hele incident tussen Max Verstappen en Giles Richards, journalist van The Guardian, misschien wat overdreven. McEvoy wijst daarnaast op het feit dat Richards door zijn vrienden liefkozend ‘Snake’ wordt genoemd, al weet hij de oorsprong van die bijnaam niet helemaal. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Lichaamstaalexpert buigt zich over dreigementen Verstappen: 'Loze kreten'

Lichaamstaalexpert Darren Stanton denkt dat de recente dreigementen van Max Verstappen om de Formule 1 te verlaten vooral loze kreten zijn. De Brit, die in de media vaak de 'menselijke leugendetector' wordt genoemd, stelt dat de viervoudig wereldkampioen simpelweg enorm gefrustreerd is over zijn huidige situatie bij Red Bull Racing. De hele uitleg van Stanton lezen? Klik hier!

Gerelateerd