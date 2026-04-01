'Ferrari licht FIA in over Red Bull en Mercedes', Extra races F1 Academy na annulering | GPFans Recap
De lentestop is officieel aangebroken en dat betekent dat het racen voorlopig stilligt. Desondanks is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.
Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft vandaag gereageerd op de uitspraken van Max Verstappen, die twijfelde over zijn toekomst in de Formule 1. Daarnaast is Ferrari naar de FIA gestapt vanwege een kwalificatieslimmigheidje van Red Bull Racing en Mercedes, en vervangt de F1 Academy de geannuleerde race in Djedda met een nieuw format. Dit is de GPFans Recap van woensdag 1 april.
'Red Bull en Mercedes gebruiken kwalificatietruc: Ferrari stapt naar FIA'
Het team van Ferrari is volgens The Race niet blij met een slimmigheidje dat Red Bull Racing en Mercedes gebruiken tijdens de recente kwalificaties. De FIA heeft volgens het medium al een bezoek gebracht aan Mercedes en het gebruik van diverse motorstanden besproken. Alles lezen over het slimmigheidje? Klik hier!
F1 Academy kondigt extra races aan in verband met annulering race in Djedda
De F1 Academy komt met vervangingsraces voor de geannuleerde ronde in Saoedi-Arabië. De wedstrijden in dat gebied zijn ook in de Formule 1 afgelast, wat alles te maken heeft met de oorlog die momenteel in het Midden-Oosten plaatsvindt. Alles lezen over de extra races? Klik hier!
Engineer onthult oplossingen om coureurs tevreden te stellen: 'super clipping' verleden tijd?
Voormalig Ferrari-engineer Toni Cuquerella onthult op X dat er manieren zijn om op korte termijn het racen te verbeteren en te voorkomen dat coureurs te maken krijgen met ‘superclipping’. De Spanjaard komt met een voorstel voor de FIA om zonder al te grote wijzigingen veel van de klachten te verhelpen. De mogelijke oplossingen lezen? Klik hier!
F1-journalist die Verstappen collega zag wegsturen in Suzuka deelt andere kant
Volgens Jonathan McEvoy, Formule 1-journalist van de Daily Mail, is het hele incident tussen Max Verstappen en Giles Richards, journalist van The Guardian, misschien wat overdreven. McEvoy wijst daarnaast op het feit dat Richards door zijn vrienden liefkozend ‘Snake’ wordt genoemd, al weet hij de oorsprong van die bijnaam niet helemaal. Het hele artikel lezen? Klik hier!
Lichaamstaalexpert buigt zich over dreigementen Verstappen: 'Loze kreten'
Lichaamstaalexpert Darren Stanton denkt dat de recente dreigementen van Max Verstappen om de Formule 1 te verlaten vooral loze kreten zijn. De Brit, die in de media vaak de 'menselijke leugendetector' wordt genoemd, stelt dat de viervoudig wereldkampioen simpelweg enorm gefrustreerd is over zijn huidige situatie bij Red Bull Racing. De hele uitleg van Stanton lezen? Klik hier!
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap
Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"
Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan
Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"
Net binnen
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Dochter van tweevoudig wereldkampioen Häkkinen zet eerste stap richting F1
- Gisteren 20:48
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
- Gisteren 19:43
- 1
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
- Gisteren 18:40
Antonelli waarschuwt Mercedes: 'Ferrari gaat ons inhalen door deze FIA-regel'
- Gisteren 17:36
- 1
Red Bull meldt dat Marko helemaal niet met pensioen is: "Voeren gesprekken met hem"
- Gisteren 16:31
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
- 4 april
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart
'Newey legt rol bij Aston Martin neer: Wheatley komt over van Audi'
- 19 maart
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart