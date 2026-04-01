F1-journalist die Verstappen collega zag wegsturen in Suzuka deelt andere kant
Volgens Jonathan McEvoy, Formule 1-journalist van de Daily Mail, is het hele incident tussen Max Verstappen en Giles Richards, journalist van The Guardian, misschien wat overdreven. McEvoy wijst daarnaast op het feit dat Richards door zijn vrienden liefkozend ‘Snake’ wordt genoemd, al weet hij de oorsprong van die bijnaam niet helemaal.
Verstappen wilde afgelopen donderdag zijn persmoment in de hospitality-unit van Red Bull Racing niet starten. Daarvoor moest eerst Giles Richards, journalist van The Guardian, vertrekken. De Nederlander werd door Richards in Abu Dhabi gevraagd naar het incident tussen George Russell en hem tijdens de wedstrijd in Barcelona, waar Verstappen een beuk uitdeelde en een straf kreeg. Verstappen kwam uiteindelijk twee punten tekort voor de titel, die naar Lando Norris ging, en miste vooral het respect van de betrokken journalist.
Journalisten waren snel verontwaardig
McEvoy was die donderdag in Suzuka ook aanwezig en legt uit: "Er is de afgelopen dagen veel geklaag geweest van enkele van mijn journalistieke vrienden, 6.000 mijl verwijderd van de Grand Prix van Japan (...) De naam van de betrokken journalist is Giles Richards, door zijn vrienden liefkozend ‘Snake’ genoemd, een bijnaam waar hij zichtbaar plezier in heeft, waarvan ik de oorsprong totaal niet ken. (...) Afgezien daarvan hebben enkele criticastertjes in ons vak de afgelopen dagen via sociale media en in de pers zich gemengd in de discussie en zeiden tegen sommigen van ons die in Japan waren dat de aanwezige media zouden moeten zijn opgestaan en de Red Bull-hospitality in solidariteit met ‘Snake’ hadden moeten verlaten."
Twijfels over uitingen op social media
De actie van Verstappen werd door sommige journalisten als kinderachtig bestempeld, maar zij waren zelf ook erg snel op sociale media gesprongen om het incident te veroordelen. McEvoy voegt toe: "Als we de vraag naar het juiste of verkeerde van de aanleiding van het conflict even terzijde schuiven, namelijk dat Richards, zoals Verstappen beweert, minuten nadat hij het wereldkampioenschap vorig jaar in Abu Dhabi verloor, grijnzend vroeg of hij spijt had van zijn road rage tijdens de Spaanse Grand Prix, wat hem uiteindelijk mogelijk negen punten heeft gekost, denk ik dat interne journalistieke conflicten beter onder het genot van koffie, een diner of aan de bar besproken kunnen worden, dan in het openbaar op X/Twitter en dergelijke."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
