Gasly geniet van duel met Verstappen: "Hij geeft nooit op, hij pusht altijd tot het uiterste"

Pierre Gasly blikt met een zeer tevreden gevoel terug op zijn gevecht met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Japan. De Alpine-coureur slaagde erin de viervoudig wereldkampioen een groot deel van de race achter zich te houden in de strijd om de zevende positie. Na afloop van de wedstrijd deelde de Fransman een groot compliment uit aan de Red Bull Racing-coureur tegenover onder andere Motorsport.com

Tijdens de race op het circuit van Suzuka vochten de twee voormalig teamgenoten een intens duel uit. Gasly stelt dat Verstappen hem 28 ronden lang tot het uiterste dreef. "Max is een ongelooflijke coureur. Hij geeft nooit op en hij pusht altijd tot het uiterste", aldus Gasly. De Fransman, die in de eerste helft van 2019 nog naast Verstappen reed bij Red Bull Racing, genoot met volle teugen van de onverzettelijkheid van zijn concurrent. "Het was een geweldig gevecht. Ik genoot ervan om met hem te racen", voegt hij daar nog aan toe.

Gasly profiteert van strategie Alpine

De basis voor het langdurige gevecht werd deels gelegd door een teleurstellende kwalificatie van Verstappen, waardoor de Limburger vanaf de elfde plek moest starten. Gasly profiteerde op zijn beurt optimaal van de strategie van Alpine. Een safety car-fase in de 21ste ronde pakte gunstig uit voor de Fransman, waardoor hij zijn positie ten opzichte van de oprukkende Verstappen lange tijd met succes kon verdedigen. Uiteindelijk wist Gasly de lofzang op zijn rivaal nog verder kracht bij te zetten. "Hij is een van de beste coureurs ter wereld en ik ben blij dat ik met hem kan strijden", besluit de coureur.

Frustraties op de boordradio

Waar Gasly na afloop vol lof was, verliep de race voor Verstappen een stuk frustrerender. De Nederlander reageerde na de finish weliswaar sportief op de prestatie en de complimenten van Gasly, maar kende in de auto de nodige irritaties. Dat bleek onder meer uit een scherpe boordradio richting zijn engineer Gianpiero Lambiase. Toen Lambiase vanaf de pitmuur suggereerde dat een inhaalactie tot de mogelijkheden behoorde, reageerde Verstappen kortaf dat zoiets makkelijk praten was. Toen de inhaalactie op het rechte stuk uiteindelijk toch lukte, deelde Verstappen nog een sarcastisch handgebaar uit door naar Gasly te zwaaien. Ondanks de uiteindelijke inhaalactie staat Gasly momenteel met vijftien punten boven Verstappen in de strijd om het wereldkampioenschap.