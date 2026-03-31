Van der Gijp ziet Verstappen zo niet doorgaan: 'Niet geschikt voor de middenmoot'
René van der Gijp is van mening dat Max Verstappen er mentaal niet voor gemaakt is om in de achterhoede of het middenveld van de Formule 1 te acteren. De voormalig voetballer en huidig televisieanalist reageert daarmee op de aanhoudende geruchten over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen.
Verstappen kent momenteel een uiterst moeizame seizoensstart bij Red Bull Racing, wat de speculaties over een mogelijk vertrek bij de Oostenrijkse renstal opnieuw heeft aangewakkerd. In het SBS6-programma Vandaag Inside sprak Van der Gijp duidelijke taal over de huidige situatie van de Nederlander. Tijdens de uitzending kwam een mogelijke overstap ter sprake, waarop Van der Gijp direct aangaf dat Verstappen niet in een positie moet belanden waarin hij niet voor de overwinning kan vechten.
Niet voor de middenmoot
Volgens de analist is een coureur met het talent van Verstappen simpelweg niet gebouwd voor gevechten in de marge. "Deze jongen is niet geschikt voor de middenmoot", aldus Van der Gijp. Hij voegde daaraan toe dat Verstappen er beter voor kan kiezen om te stoppen met de sport, mocht hij structureel veroordeeld worden tot het rijden op een twaalfde of dertiende plaats. Op dit moment lijkt het er in ieder geval op dat Verstappen na slechts drie races in het nieuwe WK al gedag kan zeggen tegen een mogelijke vijfde titel.
Strijdvaardigheid
Hoewel Van der Gijp twijfelt aan de motivatie van Verstappen in een mindere auto, heeft de coureur in het verleden wel degelijk bewezen strijdvaardig te zijn onder lastige omstandigheden. Zo gaf Verstappen na het veroveren van zijn vierde wereldtitel in 2024 nog aan dat hij extra trots was op dat kampioenschap. Red Bull beschikte in dat jaar volgens de coureur in zeventig procent van de races namelijk niet over de snelste wagen van de grid. Desondanks wist hij de titel binnen te slepen, al is de huidige sportieve crisis bij Red Bull van een beduidend grotere omvang.
Doornbos kritisch over incident Verstappen: "Dit verwacht je niet van een kampioen"
Aanbevolen door de redactie
Windsor gelooft dat Max Verstappen na dit seizoen de Formule 1 verlaat
Doornbos kritisch over incident Verstappen: "Dit verwacht je niet van een kampioen"
Tsunoda stapt in bij Red Bull Racing vanwege naar huis vertrokken Verstappen
Formule 1 past censuur toe om massale kritiek te verbergen: "Dit is echt schandalig"
Wat kan de Formule 1 op korte termijn doen om de problemen op te lossen?
Windsor gelooft dat Max Verstappen na dit seizoen de Formule 1 verlaat
32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar
Nicholas blij met lange lentestop voor Red Bull: "Dit is een belangrijke pauze"
Exclusief: Juncadella lovend over AMG-teamgenoot Verstappen: "Hij is altijd nieuwsgierig"
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
