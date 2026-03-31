Vd Gijp

Van der Gijp ziet Verstappen zo niet doorgaan: 'Niet geschikt voor de middenmoot'

Vd Gijp — Foto: © Vandaag Inside

Van der Gijp ziet Verstappen zo niet doorgaan: 'Niet geschikt voor de middenmoot'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

René van der Gijp is van mening dat Max Verstappen er mentaal niet voor gemaakt is om in de achterhoede of het middenveld van de Formule 1 te acteren. De voormalig voetballer en huidig televisieanalist reageert daarmee op de aanhoudende geruchten over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. 

Verstappen kent momenteel een uiterst moeizame seizoensstart bij Red Bull Racing, wat de speculaties over een mogelijk vertrek bij de Oostenrijkse renstal opnieuw heeft aangewakkerd. In het SBS6-programma Vandaag Inside sprak Van der Gijp duidelijke taal over de huidige situatie van de Nederlander. Tijdens de uitzending kwam een mogelijke overstap ter sprake, waarop Van der Gijp direct aangaf dat Verstappen niet in een positie moet belanden waarin hij niet voor de overwinning kan vechten.

Niet voor de middenmoot

Volgens de analist is een coureur met het talent van Verstappen simpelweg niet gebouwd voor gevechten in de marge. "Deze jongen is niet geschikt voor de middenmoot", aldus Van der Gijp. Hij voegde daaraan toe dat Verstappen er beter voor kan kiezen om te stoppen met de sport, mocht hij structureel veroordeeld worden tot het rijden op een twaalfde of dertiende plaats. Op dit moment lijkt het er in ieder geval op dat Verstappen na slechts drie races in het nieuwe WK al gedag kan zeggen tegen een mogelijke vijfde titel.

Strijdvaardigheid

Hoewel Van der Gijp twijfelt aan de motivatie van Verstappen in een mindere auto, heeft de coureur in het verleden wel degelijk bewezen strijdvaardig te zijn onder lastige omstandigheden. Zo gaf Verstappen na het veroveren van zijn vierde wereldtitel in 2024 nog aan dat hij extra trots was op dat kampioenschap. Red Bull beschikte in dat jaar volgens de coureur in zeventig procent van de races namelijk niet over de snelste wagen van de grid. Desondanks wist hij de titel binnen te slepen, al is de huidige sportieve crisis bij Red Bull van een beduidend grotere omvang.

Max Verstappen dinsdagochtend gespot op de Nürburgring voor privétest

Max Verstappen dinsdagochtend gespot op de Nürburgring voor privétest

Verstappen bevestigt carrièreswitch na Japan: 'Maar of ik daar goed in ga zijn...'

Verstappen bevestigt carrièreswitch na Japan: 'Maar of ik daar goed in ga zijn...'

Doornbos kritisch over incident Verstappen: "Dit verwacht je niet van een kampioen"

Doornbos kritisch over incident Verstappen: "Dit verwacht je niet van een kampioen"

32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar

32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar

Nicholas blij met lange lentestop voor Red Bull: "Dit is een belangrijke pauze"

Nicholas blij met lange lentestop voor Red Bull: "Dit is een belangrijke pauze"

Tsunoda stapt in bij Red Bull Racing vanwege naar huis vertrokken Verstappen

Tsunoda stapt in bij Red Bull Racing vanwege naar huis vertrokken Verstappen

Windsor gelooft dat Max Verstappen na dit seizoen de Formule 1 verlaat MAX VERSTAPPEN

Windsor gelooft dat Max Verstappen na dit seizoen de Formule 1 verlaat

Doornbos kritisch over incident Verstappen: "Dit verwacht je niet van een kampioen" Robert Doornbos

Doornbos kritisch over incident Verstappen: "Dit verwacht je niet van een kampioen"

Tsunoda stapt in bij Red Bull Racing vanwege naar huis vertrokken Verstappen Max Verstappen

Tsunoda stapt in bij Red Bull Racing vanwege naar huis vertrokken Verstappen

Formule 1 past censuur toe om massale kritiek te verbergen: "Dit is echt schandalig" Podcast

Formule 1 past censuur toe om massale kritiek te verbergen: "Dit is echt schandalig"

