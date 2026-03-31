Red Bull Racing-monteur en huidig teamambassadeur Callum Nicholas heeft zich uitgelaten over de huidige prestaties van de Oostenrijkse renstal. De Brit, die sinds begin dit jaar als vaste co-host optreedt in de officiële podcast van het team, stelt dat de auto momenteel niet presteert zoals gehoopt, maar prijst tegelijkertijd de manier waarop Max Verstappen de tekortkomingen weet te compenseren.

Nicholas werkte tien jaar lang als monteur in de garage van Red Bull en was in die rol nauw betrokken bij vier wereldtitels van Verstappen. Sinds begin vorig jaar bekleedt hij een rol als ambassadeur en deelt hij zijn inzichten regelmatig in de media. In een recente terugblik bespreekt hij de uitdagingen waar het team momenteel voor staat. "Ik denk dat we moeten accepteren dat de prestaties van de auto niet zijn waar we ze willen hebben", vertelt Nicholas. Ondanks de mindere vorm van het materiaal, ziet de voormalig monteur dat de regerend wereldkampioen het maximale uit de situatie haalt. "Ik denk dat Max goed werk heeft geleverd door een deel van de achterstand op onze concurrenten goed te maken", aldus de teamprominent.

Artikel gaat verder onder video

Hadjar

Naast Verstappen bespreekt Nicholas ook de situatie van Hadjar, die tijdens de race tegenviel door externe factoren. Volgens de podcast-host is het belangrijk om de context van die prestatie te zien. "We weten door de persoonlijkheid van Isack al dat hij altijd zijn eigen grootste criticus zal zijn", legt hij uit. De pech speelde volgens Nicholas een doorslaggevende rol in het resultaat. "Isack had pech met die safety car. Hij bevond zich in een situatie waarin hij echt niet veel kon doen. En zo is het nu eenmaal", stelt hij.

Belangrijke pauze

Na de recente Grand Prix van Australië eerder deze maand staat het team voor een belangrijke periode van rust en analyse. Nicholas benadrukt dat de komende weken cruciaal zijn voor het team om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. "Dit is een belangrijke pauze voor ons voordat we naar Miami gaan. Het geeft iedereen de kans om zich te herpakken", verklaart de ambassadeur. Hij verwacht dat deze onderbreking ook voor Hadjar op het juiste moment komt. "Ik denk dat hij dat voor zichzelf ook zal zeggen. Het is een kans voor hem om zich te herpakken, vooruit te kijken naar de volgende race en te zien hoe we het ervan afbrengen", besluit Nicholas .