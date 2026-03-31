Wat kan de Formule 1 op korte termijn doen om de problemen op te lossen?

Wat kan de Formule 1 op korte termijn doen om de problemen op te lossen?

Remy Ramjiawan

Wat kan de Formule 1 dit seizoen nog doen qua het aanpassen van de reglementen, om een aantal van de grote problemen in de sport van dit moment aan te pakken? GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en paddockverslaggever Jan Bolscher bespreken het in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam.

De kritiek op de Formule 1 is niet mals momenteel. Vrijwel alle coureurs hebben zich inmiddels negatief uitgelaten over de nieuwe reglementen in de sport die dit jaar hun intrede hebben gemaakt, maar ook vanuit de fanbase zijn er weinig positieve uitlatingen te vinden. Op social media wordt onder posts van de Formule 1 massaal geschreven over het kapotmaken van de sport, het opzeggen van abonnementen en het switchen naar de MotoGP. De coureurs én de fans hopen dat de FIA snel wat veranderingen doorvoert. Maar wat kan je op korte termijn eigenlijk doen?

Oplossingen problemen Formule 1

In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam stelt presentator Sebastiaan Kissing die vraag aan paddockverslaggever Jan Bolscher: "Dat is lastig. Ik denk dat je dit jaar niet heel veel kan doen. Er zijn wel een aantal kleine dingen. Je hebt nu bijvoorbeeld achter de safety car en tijdens de formatieronde een oplaadlimiet. Dat is nergens goed voor en daar kan je makkelijk van zeggen: 'Oke, dat hoeft niet meer.'"

Terugbrengen MGU-H

Hij vervolgt: "Verstappen zou graag een andere verhouding zien tussen de verbrandingsmotor en de batterij, dat is nu 50/50. Dat kan niet zomaar tijdens het seizoen. Wat volgens mij een oplossing zou kunnen zijn, is dat je de MGU-H gewoon weer terugbrengt. Dat zou wel voor volgend jaar kunnen. Alleen zijn deze reglementen juist met het hele idee ontwikkeld om de MGU-H weg te halen, omdat dat het meest complexe en dure onderdeel is om te ontwikkelen."

De MGU-H een hybride component die thermische energie uit uitlaatgassen omzet in elektriciteit. Het houdt de turbo op toeren te houden en laadt zo de accu op, of levert energie direct aan de MGU-K voor extra vermogen.

Tegenstand van nieuwkomers

Kissing voegt toe: "Ik denk dat je dan tegenstand krijgt van Audi, Honda en Cadillac, omdat zij juist hun intrede in de sport hebben gemaakt omdat de motor minder complex is." Bolscher: "Ja, dat is inderdaad een goed punt. Dan zou je al moeten zeggen dat er een soort standaard MGU-H komt die door één partij wordt ontwikkeld. Maar goed. Verder kan je dit jaar alleen wat kleine tweaks doen. Je kunt niet in een seizoen fundamentele veranderingen doorvoeren. Dat zal op zijn vroegst volgend jaar gebeuren."

Bekijk de volledige aflevering van GPFans Raceteam hieronder.

Max Verstappen

Doornbos kritisch over incident Verstappen: "Dit verwacht je niet van een kampioen"

Max Verstappen dinsdagochtend gespot op de Nürburgring voor privétest

Tsunoda stapt in bij Red Bull Racing vanwege naar huis vertrokken Verstappen

Formule 1 past censuur toe om massale kritiek te verbergen: "Dit is echt schandalig" Podcast

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan

Verstappen bevestigt carrièreswitch na Japan: 'Maar of ik daar goed in ga zijn...'

17:00
Van der Gijp ziet Verstappen zo niet doorgaan: 'Niet geschikt voor de middenmoot'
15:10
Windsor gelooft dat Max Verstappen na dit seizoen de Formule 1 verlaat
14:20
32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar
13:25
Nicholas blij met lange lentestop voor Red Bull: "Dit is een belangrijke pauze"
12:28
Exclusief: Juncadella lovend over AMG-teamgenoot Verstappen: "Hij is altijd nieuwsgierig"
Windsor gelooft dat Max Verstappen na dit seizoen de Formule 1 verlaat

2 uur geleden 2
Vandaag 10:44 24
Vandaag 09:49 3
Vandaag 08:55 17

Censuur van de Formule 1 werkt niet meer | GPFans Raceteam

GPFans Raceteam
Ma 30 mrt
VIDEO | Richard Verschoor open over toekomst in Formule E | GPFans Raceteam

GPFans Raceteam
Di 24 mrt
Nieuwe F1-wagens zorgen voor verdeeldheid: 'Hou op met die negativiteit!' l GPFans Raceteam

