Max Verstappen looking serious during an interview at the Japanese Grand Prix

Formule 1 past censuur toe om massale kritiek te verbergen: "Dit is echt schandalig"

Max Verstappen looking serious during an interview at the Japanese Grand Prix — Foto: © IMAGO
Remy Ramjiawan

Is er sprake van censuur in de Formule 1, om de kritiek op de nieuwe reglementen in de sport te verbloemen? GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en paddockverslaggever Jan Bolscher bespreken het in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam.

De kritiek op de Formule 1 is niet mals momenteel. Vrijwel alle coureurs hebben zich inmiddels negatief uitgelaten over de nieuwe reglementen in de sport die dit jaar hun intrede hebben gemaakt, maar ook vanuit de fanbase zijn er weinig positieve uitlatingen te vinden. Op social media wordt onder posts van de Formule 1 massaal geschreven over het kapotmaken van de sport, het opzeggen van abonnementen en het switchen naar de MotoGP. Toch zijn niet al deze kritieken terug te lezen. De Formule 1 is negatieve comments namelijk in hoog tempo aan het verwijderen en lijkt ook op andere vlakken invloed uit te oefenen.

Past de Formule 1 censuur toe?

In de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam vraagt presentator Sebastiaan Kissing zich hardop af of de Formule 1 momenteel censuur toepast. Jan Bolscher reageert: "Dat de Formule 1 aan het censureren is, is wel heel duidelijk. Er worden heel veel reacties verwijderd. Die video van Verstappen waarin hij naar Gasly zwaaide toen hij werd ingehaald, werd massaal door X-accounts gedeeld. Dat werd vervolgens allemaal door de Formule 1 geblokkeerd, terwijl ze daar normaal niets mee doen."

Kritiek verbergen

De paddockverslaggever vervolgt: "De kritiek van de coureurs wordt vrijwel niet uitgezonden. Als je bijvoorbeeld naar Viaplay kijkt, gaan de vragen allemaal over de batterij en zijn de coureurs heel kritisch. Door F1TV wordt daar vrijwel niet naar gevraagd. Het hele batterijmanagement blijft daar onbesproken. Ze zijn heel erg hun best aan het doen om het mooier te laten lijken dan het is. De fanatieke fans zullen dit ook direct doorhebben: dat de Formule 1 en de FIA van alles doen om een beetje te verbloemen wat er misgaat. Bij die crash van Bearman werd ook in eerste instantie ontkend dat het een gevolg van deze reglementen was, maar daar kwamen ze later wel op terug."

Bekijk de volledige aflevering van GPFans Raceteam hieronder.

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan

Rich Energy haalt op X uit naar Verstappen: "Een klagende primadonna"

VIDEO | Red Bull reageert op zorgen over vertrek Max Verstappen | GPFans News

Hill hekelt werkwijze Verstappen: "Als je niet gelukkig bent, dan moet je stoppen"

'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

Verstappen bevestigt carrièreswitch na Japan: 'Maar of ik daar goed in ga zijn...'

Formule 1 past censuur toe om massale kritiek te verbergen: "Dit is echt schandalig" Podcast

Exclusief: Juncadella over 'grappige' eerste Nürburgring-ervaring: 'Reden de versnellingsbak kapot' Interview

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto" MAX VERSTAPPEN

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden" Max Verstappen

Censuur van de Formule 1 werkt niet meer | GPFans Raceteam

VIDEO | Richard Verschoor open over toekomst in Formule E | GPFans Raceteam

Nieuwe F1-wagens zorgen voor verdeeldheid: 'Hou op met die negativiteit!' l GPFans Raceteam

