Hadjar sneert richting Red Bull na 'nog ergere' race in Japan: "Onbestuurbaar en gevaarlijk!"
Isack Hadjar heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Japan fel uitgehaald naar de prestaties van de RB22. De Franse coureur, die dit seizoen de vaste teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing, kende een moeizaam weekend op het circuit van Suzuka. Hadjar kwam uiteindelijk als twaalfde over de streep en was na afloop niet te spreken over de "onbestuurbare" wegligging van zijn bolide.
De teleurstellende race van Hadjar staat niet op zichzelf, aangezien ook Verstappen grote moeite had met het materieel. De viervoudig wereldkampioen werd al in het tweede kwalificatiedeel uitgeschakeld, startte als elfde en wist in de race niet verder te komen dan de achtste plaats. Verstappen uitte na afloop vernietigende kritiek op de balans van de auto . Terwijl Kimi Antonelli namens Mercedes zijn tweede opeenvolgende overwinning boekte, bevindt Verstappen zich momenteel in de achterhoede van de top tien in het wereldkampioenschap met slechts twaalf punten uit de eerste drie races.
Machteloos door lege batterij
Hadjar finishte vier posities achter Verstappen en werd na afloop door Canal+ gevraagd naar het teleurstellende resultaat. "Het is nog geen 1% van hoe slecht deze race was. Het is geen ramp", klonk het na de wedstrijd in Japan. "Ik moet alleen begrijpen waarom die batterijproblemen zo vroeg optraden. Want ik lag eerst comfortabel op de achtste plaats. Het plan was om met Pierre [Gasly] te vechten, en dat deden we ook, maar toen viel alles weg door een lege batterij. En dan ben je gewoon machteloos."
Onbestuurbaar en gevaarlijk
Optimistisch het weekend ingaan, was sowieso niet aan de orde bij Hadjar, die tegenover de Franse tv duidelijk gefrustreerd was. "Onze pace was hoe dan ook toch niet goed", vertelde hij. Hadjar had na drie races in 2025 evenveel punten als dit jaar. De teller staat op slechts vier. "Het was te verwachten. Maar de auto gedroeg zich erger dan eerder in het weekend. Het was echt, echt onbestuurbaar. Het was zelfs gevaarlijk - heel lastig dus!"
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"
Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"
Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine
Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"
Net binnen
Colapinto enorm geschrokken van horrorcrash Bearman: "Heel lastig en gevaarlijk zo"
- 5 minuten geleden
- 49 minuten geleden
Wolff over Horner: "Hij heeft behoorlijk wat ruiten ingegooid"
- 1 uur geleden
Mol stelt dat FIA zichzelf indekt na megacrash: "Daarom is dit een ‘no further action’"
- 1 uur geleden
- 1
F1 Driver Of The Day 2026: Piastri's eerste finish dit jaar levert hem publieksprijs op
- 2 uur geleden
- 2
'McLaren geholpen door Mercedes om Ferrari's terug te dringen'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart
Alonso schaart zich achter tirade van Verstappen: 'F1 heeft slechts denkbare show neergezet'
- 15 maart