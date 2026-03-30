Isack Hadjar heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Japan fel uitgehaald naar de prestaties van de RB22. De Franse coureur, die dit seizoen de vaste teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing, kende een moeizaam weekend op het circuit van Suzuka. Hadjar kwam uiteindelijk als twaalfde over de streep en was na afloop niet te spreken over de "onbestuurbare" wegligging van zijn bolide.

De teleurstellende race van Hadjar staat niet op zichzelf, aangezien ook Verstappen grote moeite had met het materieel. De viervoudig wereldkampioen werd al in het tweede kwalificatiedeel uitgeschakeld, startte als elfde en wist in de race niet verder te komen dan de achtste plaats. Verstappen uitte na afloop vernietigende kritiek op de balans van de auto . Terwijl Kimi Antonelli namens Mercedes zijn tweede opeenvolgende overwinning boekte, bevindt Verstappen zich momenteel in de achterhoede van de top tien in het wereldkampioenschap met slechts twaalf punten uit de eerste drie races.

Machteloos door lege batterij

Hadjar finishte vier posities achter Verstappen en werd na afloop door Canal+ gevraagd naar het teleurstellende resultaat. "Het is nog geen 1% van hoe slecht deze race was. Het is geen ramp", klonk het na de wedstrijd in Japan. "Ik moet alleen begrijpen waarom die batterijproblemen zo vroeg optraden. Want ik lag eerst comfortabel op de achtste plaats. Het plan was om met Pierre [Gasly] te vechten, en dat deden we ook, maar toen viel alles weg door een lege batterij. En dan ben je gewoon machteloos."

Onbestuurbaar en gevaarlijk

Optimistisch het weekend ingaan, was sowieso niet aan de orde bij Hadjar, die tegenover de Franse tv duidelijk gefrustreerd was. "Onze pace was hoe dan ook toch niet goed", vertelde hij. Hadjar had na drie races in 2025 evenveel punten als dit jaar. De teller staat op slechts vier. "Het was te verwachten. Maar de auto gedroeg zich erger dan eerder in het weekend. Het was echt, echt onbestuurbaar. Het was zelfs gevaarlijk - heel lastig dus!"

