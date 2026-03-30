Rich Energy haalt op X uit naar Verstappen: "Een klagende primadonna"
Rich Energy haalt op X uit naar Verstappen: "Een klagende primadonna"
William Storey, de omstreden topman achter het merk Rich Energy, heeft na de Grand Prix van Japan hard uitgehaald naar Max Verstappen. De voormalig titelsponsor van Haas greep de achtste plaats van de regerend wereldkampioen op Suzuka aan om zijn ongezouten mening te delen op sociale media. Volgens de Britse zakenman is het succes van de Red Bull-coureur voornamelijk te danken aan zijn materiaal en noemt hij hem een klagende primadonna.
Verstappen kende een moeizaam raceweekend in Japan en kwam uiteindelijk als achtste over de streep, vlak achter de Alpine van Pierre Gasly. Dit resultaat was voor Storey de aanleiding om via X een frontale aanval in te zetten. "Geen enkele coureur is groter dan de sport. Laat hem zijn bluf uitvoeren en laat hem vertrekken. Dat zal hij niet doen. Een zeurende primadonna die in de paddock niet geliefd is. Zijn achtste plaats achter Gasly roept ook de vraag op in hoeverre zijn succes aan hemzelf of aan de auto te danken was.", aldus de uitgesproken ondernemer. Gasly, die dit seizoen een duo vormt met Franco Colapinto, wist Verstappen tijdens de race op Suzuka te passeren en als zevende te eindigen.
Het debacle met Haas
De naam Rich Energy roept in de Formule 1-paddock nog altijd herinneringen op aan een van de meest opmerkelijke sponsordeals uit de recente geschiedenis. In 2019 trad het merk op als hoofdsponsor van het team van Haas, maar die samenwerking liep uit op een compleet fiasco. Tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië besloot Storey destijds om het contract eenzijdig op te zeggen via een bericht op Twitter, waarbij hij de slechte prestaties van de Amerikaanse renstal als reden opgaf. Tegenwoordig speelt Rich Energy geen enkele rol meer van betekenis in de koningsklasse van de autosport en heeft het geen actieve sponsorcontracten met Formule 1-teams. In tijden van social media blijft het echter voor iedereen mogelijk om onzin over het web te spuien, zo ook voor Rich Energy en de graag provocerende Storey.
Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"
- Gisteren 19:58
- 7
Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"
Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"
Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine
Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"
Colapinto enorm geschrokken van horrorcrash Bearman: "Heel lastig en gevaarlijk zo"
- 5 minuten geleden
Hadjar sneert richting Red Bull na 'nog ergere' race in Japan: "Onbestuurbaar en gevaarlijk!"
- 48 minuten geleden
Wolff over Horner: "Hij heeft behoorlijk wat ruiten ingegooid"
- 1 uur geleden
Mol stelt dat FIA zichzelf indekt na megacrash: "Daarom is dit een ‘no further action’"
- 1 uur geleden
- 1
F1 Driver Of The Day 2026: Piastri's eerste finish dit jaar levert hem publieksprijs op
- 2 uur geleden
- 2
'McLaren geholpen door Mercedes om Ferrari's terug te dringen'
- 2 uur geleden
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart
Alonso schaart zich achter tirade van Verstappen: 'F1 heeft slechts denkbare show neergezet'
- 15 maart