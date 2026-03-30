close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US

Rich Energy haalt op X uit naar Verstappen: "Een klagende primadonna"

Foto: © IMAGO
11 reacties

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

William Storey, de omstreden topman achter het merk Rich Energy, heeft na de Grand Prix van Japan hard uitgehaald naar Max Verstappen. De voormalig titelsponsor van Haas greep de achtste plaats van de regerend wereldkampioen op Suzuka aan om zijn ongezouten mening te delen op sociale media. Volgens de Britse zakenman is het succes van de Red Bull-coureur voornamelijk te danken aan zijn materiaal en noemt hij hem een klagende primadonna.

Verstappen kende een moeizaam raceweekend in Japan en kwam uiteindelijk als achtste over de streep, vlak achter de Alpine van Pierre Gasly. Dit resultaat was voor Storey de aanleiding om via X een frontale aanval in te zetten. "Geen enkele coureur is groter dan de sport. Laat hem zijn bluf uitvoeren en laat hem vertrekken. Dat zal hij niet doen. Een zeurende primadonna die in de paddock niet geliefd is. Zijn achtste plaats achter Gasly roept ook de vraag op in hoeverre zijn succes aan hemzelf of aan de auto te danken was.", aldus de uitgesproken ondernemer. Gasly, die dit seizoen een duo vormt met Franco Colapinto, wist Verstappen tijdens de race op Suzuka te passeren en als zevende te eindigen.

Het debacle met Haas

De naam Rich Energy roept in de Formule 1-paddock nog altijd herinneringen op aan een van de meest opmerkelijke sponsordeals uit de recente geschiedenis. In 2019 trad het merk op als hoofdsponsor van het team van Haas, maar die samenwerking liep uit op een compleet fiasco. Tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië besloot Storey destijds om het contract eenzijdig op te zeggen via een bericht op Twitter, waarbij hij de slechte prestaties van de Amerikaanse renstal als reden opgaf. Tegenwoordig speelt Rich Energy geen enkele rol meer van betekenis in de koningsklasse van de autosport en heeft het geen actieve sponsorcontracten met Formule 1-teams. In tijden van social media blijft het echter voor iedereen mogelijk om onzin over het web te spuien, zo ook voor Rich Energy en de graag provocerende Storey.

F1-nieuws

Ontdek het op Google Play
x