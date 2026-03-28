George Russell

George Russell — Foto: © IMAGO

Russell begrijpt niets van problemen in kwalificatie Japan: "Heel vreemd"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

George Russell heeft de tweede startpositie veroverd voor de Grand Prix van Japan. De huidige leider in het wereldkampioenschap moest in de kwalificatie zijn negentienjarige teamgenoot Kimi Antonelli voor zich dulden, die de poleposition opeiste . Hoewel Russell sterk aan het huidige seizoen is begonnen, kende de Brit naar eigen zeggen geen probleemloze sessie op het circuit van Suzuka.

Mercedes toonde zich gedurende het raceweekend dominant, maar bij Russell verdween het goede gevoel in de aanloop naar de kwalificatie. Over de boordradio sprak de coureur zijn verbazing uit over de plotselinge terugval in snelheid. "Antonelli heeft het geweldig gedaan! Voor mij was het wel echt een vreemde sessie. We waren allebei erg snel, het hele weekend eigenlijk al. Na de derde vrije training hebben we alleen wat dingen aangepast, en aan het begin van de kwalificatie waren we nergens meer", aldus de Mercedes-coureur na afloop van de kwalificatie.

Verstappen kampt met balansproblemen

Waar concurrent Max Verstappen momenteel kampt met een onbestuurbare auto en fundamentele balansproblemen bij Red Bull Racing, heeft Mercedes de zaken beter op orde. Toch wil Russell dat zijn team de oorzaak van zijn eigen mindere kwalificatie gaat analyseren. "We moeten even uit gaan zoeken hoe dat zit. Maar ik ben wel weer heel blij met de tweede startpositie. Dit is wel het tweede weekend op rij dat het in de kwalificatie niet naar behoren gaat, maar er kan nog van alles gebeuren in de race", verklaarde hij. Voor Antonelli markeert het resultaat in Japan zijn tweede poleposition op rij, nadat de jonge Italiaan eerder al vanaf de eerste plek mocht vertrekken in China. Het Mercedes-duo zal zondag de volledige eerste startrij verdedigen. 

Startopstelling voor de Grand Prix van Japan

# Coureur Team
1Kimi AntonelliMercedes
2George RussellMercedes
3Oscar PiastriMcLaren
4Charles LeclercFerrari
5Lando NorrisMcLaren
6Lewis HamiltonFerrari
7Pierre GaslyAlpine
8Isack HadjarRed Bull Racing
9Gabriel BortoletoAudi
10Arvid LindbladRacing Bulls
11Max VerstappenRed Bull Racing
12Esteban OconHaas
13Nico HülkenbergAudi
14Liam LawsonRacing Bulls
15Franco ColapintoAlpine
16Carlos SainzWilliams
17Alexander AlbonWilliams
18Oliver BearmanHaas
19Sergio PérezCadillac
20Valtteri BottasCadillac
21Fernando AlonsoAston Martin
22Lance StrollAston Martin

Wolff zet definitief streep door transfer Verstappen naar Mercedes: 'Niet meer aan de orde'

Antonelli opgetogen in Japan na tweede pole: "Om het op zo'n historisch circuit te doen..."

Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'

FIA creëert opmerkelijke situatie: Mercedes geeft illegale auto toe maar DSQ blijft uit

Wolff verdedigt nieuwe F1-regels: "90 procent vindt dat we nu vermakelijk racen"

Wolff reageert fel op Verstappen-geruchten: "Dom genoeg om pas in juli te bespreken"

Verstappen geeft reden voor wegsturen journalist: "Hij lachte mij in mijn gezicht uit"

De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Japan

Verstappen hint op Formule 1-pensioen na volgende deceptie in Japan

Social media neemt Red Bull Racing onder vuur na volgende drama voor Verstappen

