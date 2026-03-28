George Russell heeft de tweede startpositie veroverd voor de Grand Prix van Japan. De huidige leider in het wereldkampioenschap moest in de kwalificatie zijn negentienjarige teamgenoot Kimi Antonelli voor zich dulden, die de poleposition opeiste . Hoewel Russell sterk aan het huidige seizoen is begonnen, kende de Brit naar eigen zeggen geen probleemloze sessie op het circuit van Suzuka.

Mercedes toonde zich gedurende het raceweekend dominant, maar bij Russell verdween het goede gevoel in de aanloop naar de kwalificatie. Over de boordradio sprak de coureur zijn verbazing uit over de plotselinge terugval in snelheid. "Antonelli heeft het geweldig gedaan! Voor mij was het wel echt een vreemde sessie. We waren allebei erg snel, het hele weekend eigenlijk al. Na de derde vrije training hebben we alleen wat dingen aangepast, en aan het begin van de kwalificatie waren we nergens meer", aldus de Mercedes-coureur na afloop van de kwalificatie.

Verstappen kampt met balansproblemen

Waar concurrent Max Verstappen momenteel kampt met een onbestuurbare auto en fundamentele balansproblemen bij Red Bull Racing, heeft Mercedes de zaken beter op orde. Toch wil Russell dat zijn team de oorzaak van zijn eigen mindere kwalificatie gaat analyseren. "We moeten even uit gaan zoeken hoe dat zit. Maar ik ben wel weer heel blij met de tweede startpositie. Dit is wel het tweede weekend op rij dat het in de kwalificatie niet naar behoren gaat, maar er kan nog van alles gebeuren in de race", verklaarde hij. Voor Antonelli markeert het resultaat in Japan zijn tweede poleposition op rij, nadat de jonge Italiaan eerder al vanaf de eerste plek mocht vertrekken in China. Het Mercedes-duo zal zondag de volledige eerste startrij verdedigen.

Startopstelling voor de Grand Prix van Japan

