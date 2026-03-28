close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Antonelli at Suzuka

Antonelli opgetogen in Japan na tweede pole: "Om het op zo'n historisch circuit te doen..."

Antonelli at Suzuka — Foto: © IMAGO
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Kimi Antonelli heeft zijn tweede pole position op rij gescoord. Hij was het snelst in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Japan. George Russell maakte er een één-twee van voor Mercedes op het Suzuka International Racing Course.

Antonelli was heel sterk in de kwalificatie voor de derde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. Waar Russell het vaak had over problemen met de balans, hoorden we geen enkele klacht via de boardradio van Antonelli. Een 1:28.778 van zijn eerste run in Q3 was al genoeg voor de pole position. Uiteindelijk was Charles Leclerc de enige die nog een verbetering kon vinden in de tweede run. De Ferrari-coureur kwalificeerde zich als vierde achter de Zilverpijlen en Oscar Piastri.

Snelste ondanks blokkerend wieltje

"Ik ben ontzettend blij met hoe de sessie verliep", begon Antonelli. "Het was een goede sessie, een foutloze sessie. Ik voelde me comfortabel in de auto. Ik was elke run aan het verbeteren. Zelfs met een blokkerend wieltje in bocht 11 wist ik nog een goede ronde neer te zetten. Ja, ik ben hier heel blij mee en we gaan nu de focus verleggen naar morgen."

Om de pole voor Japans publiek te pakken, is extra speciaal. "Deze fans zijn ongelooflijk", legt de 19-jarige uit. "Ze hebben zo veel passie en om op zo'n historisch circuit te rijden, geeft een ongelooflijk gevoel. Het is geweldig om hier te rijden met dit soort auto's."

Gerelateerd

Mercedes Kimi Antonelli Grand Prix van Japan Suzuka International Racing Course

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Wolff zet definitief streep door transfer Verstappen naar Mercedes: 'Niet meer aan de orde'

  • Vandaag 05:31
  • 10
Verstappen anderhalve seconde achter Mercedes in VT3 Japan, wéér kapotte batterij bij Norris

  • Vandaag 04:32
  • 4
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Japan: Antonelli snelste in Q3, Verstappen mag niet vechten voor pole Live

  • Vandaag 06:56
  • 3
Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'

  • 26 maart 2026 12:24
  • 7
FIA ziet overtreding bij Piastri in derde vrije training voor GP Japan en velt oordeel

  • Vandaag 06:09
F1-data laat schrikbarend snelheidsverlies zien in befaamde 130R tijdens vrije trainingen

  • Gisteren 11:26
  • 6

Ontdek het op Google Play
x