Kimi Antonelli heeft zijn tweede pole position op rij gescoord. Hij was het snelst in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Japan. George Russell maakte er een één-twee van voor Mercedes op het Suzuka International Racing Course.

Antonelli was heel sterk in de kwalificatie voor de derde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. Waar Russell het vaak had over problemen met de balans, hoorden we geen enkele klacht via de boardradio van Antonelli. Een 1:28.778 van zijn eerste run in Q3 was al genoeg voor de pole position. Uiteindelijk was Charles Leclerc de enige die nog een verbetering kon vinden in de tweede run. De Ferrari-coureur kwalificeerde zich als vierde achter de Zilverpijlen en Oscar Piastri.

Snelste ondanks blokkerend wieltje

"Ik ben ontzettend blij met hoe de sessie verliep", begon Antonelli. "Het was een goede sessie, een foutloze sessie. Ik voelde me comfortabel in de auto. Ik was elke run aan het verbeteren. Zelfs met een blokkerend wieltje in bocht 11 wist ik nog een goede ronde neer te zetten. Ja, ik ben hier heel blij mee en we gaan nu de focus verleggen naar morgen."

Om de pole voor Japans publiek te pakken, is extra speciaal. "Deze fans zijn ongelooflijk", legt de 19-jarige uit. "Ze hebben zo veel passie en om op zo'n historisch circuit te rijden, geeft een ongelooflijk gevoel. Het is geweldig om hier te rijden met dit soort auto's."

