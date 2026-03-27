Het Formule 1-weekend in Japan is onderweg en het team van Mercedes lijkt opnieuw de zaakjes uitstekend op orde te hebben onder leiding van teambaas Toto Wolff. Ook naast de baan lijkt alles crescendo te verlopen en heeft de Oostenrijker zelfs even tijd voor een potje touwtjespringen.

Voorlopig hoeft Wolff zich qua prestaties op de baan nergens zorgen om te maken. De Duitse formatie lijkt de te kloppen formatie en heeft een stevige voorsprong op de concurrenten. Het zorgt ervoor dat er ook tijd is voor wat leuke momenten naast het circuit. Wolff komt tussen de motorhomes van Mercedes een touwtjespringende George Russell tegen, wat bij de voorman voor de nodige verwarring zorgt. Hij toont zich echter niet de beroerdste. Nadat hij zijn coureur imiteert, besluit hij om de touwen over te nemen en zelf een poging te wagen. Dat gaat nog verrassend goed.

Artikel gaat verder onder video

We got skipping Toto before GTA 6 😮‍💨😆 pic.twitter.com/ZS8DJ3mnGQ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 27, 2026

Gerelateerd

