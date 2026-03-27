Riccardo Patrese is diep onder de indruk van de razendsnelle ontwikkeling van Kimi Antonelli. Volgens de voormalig Formule 1-coureur is zijn jonge landgenoot nu al een serieuze uitdager voor de wereldtitel en moet teamgenoot George Russell zich inmiddels ernstige zorgen gaan maken.

Hoewel er vorig jaar nog de nodige twijfels waren over de vroege promotie van Antonelli door Toto Wolff, heeft de jonge Italiaan de critici onlangs de mond gesnoerd met zijn eerste Grand Prix-overwinning in China. Na de eerste twee races van het seizoen bezet Antonelli de tweede plek in het kampioenschap met 47 punten, slechts vier punten achter klassementsleider Russell. In gesprek met Grosvenor Casinos laat Patrese weten dat dit succes niet uit de lucht valt, aangezien hij het talent van de Mercedes-coureur al jaren van dichtbij volgt.

Artikel gaat verder onder video

Druk voor George Russell

Patrese benadrukt dat de steile leercurve van Antonelli direct gevolgen heeft voor de onderlinge verhoudingen binnen Mercedes. "Na de eerste twee races staat hij er al, dicht bij George Russell, omdat hij ontzettend snel leert", klinkt het. De voormalig Grand Prix-winnaar denkt dan ook dat de interne strijd bij de Duitse renstal nu echt is losgebarsten. "Hij kan een kandidaat voor de wereldtitel zijn. George Russell zal nu waarschijnlijk niet meer rustig slapen; hij zal nu aan Kimi denken."

De kritiek dat Antonelli te vroeg in het diepe zou zijn gegooid, wuift Patrese resoluut weg. Hij stelt dat de jonge coureur simpelweg de tijd moest krijgen om te wennen aan de koningsklasse. "Vorig jaar bekritiseerde iedereen Antonelli, omdat hij te jong zou zijn en mensen zich afvroegen waarom Toto hem had genomen. Ik zei toen al dat hij gewoon tijd nodig had. Ik had gelijk toen ik zei dat we minstens een jaar moesten wachten, zodat hij zich kon aanpassen aan de Formule 1. En nu valt alles op zijn plek."

Persoonlijke band en karakter

De bewondering van Patrese komt voort uit een jarenlange vriendschap met de familie Antonelli. De oud-coureur ziet de huidige Mercedes-ster bijna als familie. "Hij is als een tweede zoon voor mij", vertelt hij. Hij herinnert zich nog goed hoe Antonelli als 14-jarige bij hem verbleef tijdens de coronaperiode. "Toen COVID uitbrak in Italië en de overheid zei dat iedereen moest blijven waar hij was, was Kimi bij ons op vakantie in ons huis in de bergen, in Cortina. Hij was veertien jaar oud en bleef 25 dagen bij ons, omdat hij niet terug naar huis kon."

Die persoonlijke achtergrond geeft Patrese ook inzicht in de mentale weerbaarheid van de coureur. Volgens hem is Antonelli al sinds zijn karttijd gewend aan enorme druk, waardoor de spotlights van de Formule 1 hem niet van de wijs brengen. "Sinds zijn karttijd is hij gewend aan druk; zelfs als het om een wereldkampioenschap karten gaat, is die druk al enorm hoog. Hij kan omgaan met de druk van de Formule 1. Hij is gewend om druk op zijn schouders te hebben."

Een 'klootzakje' op de baan

Hoewel Antonelli buiten de baan bekendstaat als een charmante jongen, ziet Patrese op het circuit een heel andere kant van hem. Volgens de Italiaan is dat precies wat er nodig is om te overleven aan de top van de autosport. "Hij is een hele goede jongen, heel charmant, maar als hij racet is hij precies genoeg een klootzakje op de juiste manier", aldus Patrese.

Patrese ziet in Antonelli dan ook een echte vechter die niet terugdeinst voor de concurrentie. "Je moet zo zijn, want als je te aardig en te zacht bent, is het niet goed en overleef je het niet in de Formule 1. Hij heeft de juiste houding. Hij is een vechter." Met de recente overwinning in Shanghai op zak, verwacht Patrese dat Antonelli alleen maar sterker zal worden. "Dit is pas het begin. Wanneer je je eerste Grand Prix wint, is dat alsof een droom uitkomt en krijg je het zelfvertrouwen dat je het kunt. Dan zeg je tegen jezelf: misschien ben ik zo slecht nog niet, ik kan dit en ik kan het herhalen."

