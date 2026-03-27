Houdt Mercedes bewust informatie achter voor klantenteams? Stella reageert
McLaren-teambaas Andrea Stella heeft tekst en uitleg gegeven over de huidige samenwerking met motorleverancier Mercedes. Hoewel de Britse renstal een moeizame start van het nieuwe seizoen kent, benadrukt Stella dat dit niets te maken heeft met een gebrek aan transparantie vanuit de Duitse fabrikant. Enige tijd geleden, had de Italiaan hier nog zijn vraagtekens bij.
De start van het huidige racejaar verloopt voor McLaren nog niet zoals gehoopt. Waar het team de afgelopen twee seizoenen de dienst uitmaakte met onder andere het wereldkampioenschap van Lando Norris afgelopen jaar, staat de teller na de eerste races van dit jaar pas op achttien punten. Tijdens het weekend in Japan, waar de focus ligt op het herstellen van de reeks, gaf Stella aan dat de integratie van de Mercedes-motor in de MCL40 simpelweg tijd nodig heeft.
Tijdlijn als grootste beperking
Stella legt uit dat de late oplevering van de nieuwe bolide heeft gezorgd voor een inhaalslag op het gebied van de motorintegratie. "Wat betreft het benutten van de krachtbron zou ik zeggen dat de belangrijkste beperking als klantenteam de tijdlijn is geweest. Het is een opgejaagd programma geweest, zoals dat voor alle teams en alle concurrenten gold. Voor ons was de levering van de MCL40 zeker een programma dat tot het laatste moment is gepusht. Hetzelfde is gebeurd voor de fabrikanten van de krachtbronnen", aldus de teambaas.
Geen informatieachterstand
Nog niet zo lang geleden plaatste Stella vraagtekens bij de openheid van Mercedes over informatie rondom de krachtbron. Zo zou de Duitse grootmacht wellicht een voordeel hebben, omdat zij eerder met een andere spec van de motor reden, dan dat dit bij klantenteams werd uitgerold. Daar komt Stella nu op terug: "Het is relatief normaal dat je in deze omstandigheden als klant de neiging hebt om een kleine achterstand te hebben, en we leren samen met onze HPP-engineers hoe we de krachtbron moeten gebruiken. Zij leren samen met ons. Het is niet zo dat er informatie wordt achtergehouden. Er is sprake van maximale uitwisseling", klinkt het op de persconferentie in Japan.
Vertrouwen in samenwerking
De succesvolle geschiedenis van de afgelopen twee jaar sterkt McLaren in de gedachte dat de huidige problemen van tijdelijke aard zijn. De combinatie tussen de renstal uit Woking en de krachtbronnen uit Brixworth bleek in de afgelopen seizoenen immers de gouden formule. "We werken heel goed samen met HPP en met onze engineers. We zijn de afgelopen twee jaar drie keer samen wereldkampioen geworden, dus de relatie is geweldig. Het gaat er meer om dat we de tijdlijn moeten inhalen", legt Stella uit.
Optimisme voor rest van seizoen
Hoewel incidenten zoals de dubbele uitvalbeurt in China en het recente hydraulische lek van Norris in de eerste vrije training op Suzuka voor frustratie zorgen, ziet Stella licht aan het einde van de tunnel. Het team werkt hard aan updates, waaronder een groot pakket voor de race in Miami, om het gat naar koploper Mercedes te dichten. "We blijven behoorlijk optimistisch dat we nu niet ver verwijderd zijn van de maximale benutting vanuit het oogpunt van de krachtbron", besluit de McLaren-voorman.
