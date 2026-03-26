George Russell

Russell ziet GP Japan als lakmoesproef voor nieuwe F1-auto's: 'Vorig jaar was het supersaai'

George Russell — Foto: © IMAGO

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

George Russell, de huidige leider in het wereldkampioenschap, stelt dat de komende Grand Prix van Japan een cruciale test vormt voor de nieuwe Formule 1-reglementen. De Mercedes-coureur denkt dat het iconische circuit van Suzuka zal uitwijzen of de nieuwe generatie auto's daadwerkelijk voor betere races zorgt, nadat de editie van vorig jaar als "supersaai" werd ervaren. Dat laat hij weten in aanloop naar het raceweekend op Japanse bodem.

Hoewel Suzuka wereldwijd wordt geprezen om zijn snelle, vloeiende bochten en historische betekenis, liet de actie op de baan vorig jaar te wensen over. Waar de kwalificatie nog altijd een hoogtepunt was, bleek de race zelf teleurstellend in de ogen van sommige coureurs en fans. Inhalen is namelijk ontzettend lastig hier. Met de invoering van de reglementen van dit jaar is het aantal inhaalacties echter drastisch toegenomen, mede door nieuwe systemen rondom de actieve aerodynamica en de elektrische motor. Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat coureurs langer en dichter achter elkaar kunnen blijven rijden en makkelijker zij-aan-zij kunnen vechten.

Snelheid versus spektakel

Russell, die na zijn overwinning in Australië en een tweede plaats in China met 51 punten bovenaan de ranglijst staat, legt uit waarom de vorige generatie auto's niet per se voor goede races zorgde op Suzuka. "Ik denk dat dit het argument is. De vorige generatie auto's was naar ons idee perfect geschikt voor een circuit als Suzuka, omdat die auto's in het verleden veel downforce in de snelle bochten hadden. Ik denk dat de rondetijden die we vorig jaar zagen waarschijnlijk de snelste waren die we ooit in Suzuka hebben gezien, maar toch was de race supersaai", aldus de Brit tegenover Crash.net.

Test voor nieuwe regels

De Mercedes-coureur verwacht dat de auto's dit jaar weliswaar minder snelheid hebben in de beroemde S-bochten, maar dat dit de amusementswaarde juist ten goede komt. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het veld dichter achter elkaar kan rijden in de vuile lucht, zelfs op circuits waar inhalen traditioneel lastig is. Russell ziet het aankomende weekend dan ook als een lakmoesproef voor de koers die de sport is ingeslagen met de actieve aerodynamica en het nieuwe energiemanagement.

Ondanks de technologische veranderingen verwacht Russell aan de andere kant dat de strategische keuzes op Suzuka vergelijkbaar zullen zijn met die van vorig jaar. Toch hoeft dat volgens hem geen nadeel te zijn voor de spanning. "We zullen dit jaar langzamer zijn door de Esses en ik denk dat het waarschijnlijk een gemakkelijke éénstopper wordt, net als vorig jaar. Maar het was ook een gemakkelijke éénstopper in China en dat was een zeer spannende race", concludeerde hij.

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA creëert opmerkelijke situatie: Mercedes geeft illegale auto toe maar DSQ blijft uit

FIA creëert opmerkelijke situatie: Mercedes geeft illegale auto toe maar DSQ blijft uit

  • 43 minuten geleden
  • 6
Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

  • Vandaag 08:42
  • 7
Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

  • Vandaag 08:21
  • 7
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'

Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'

  • Vandaag 08:05
  • 5
FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje

FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje

  • Vandaag 06:59
  • 3
Leclerc kraakt FIA-ingreep: "Ik verwacht geen grote verschillen"

Leclerc kraakt FIA-ingreep: "Ik verwacht geen grote verschillen"

  • 3 uur geleden

Net binnen

12:24
Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'
12:04
FIA creëert opmerkelijke situatie: Mercedes geeft illegale auto toe maar DSQ blijft uit
11:27
Hülkenberg was ook verrast door plotseling vertrek Wheatley: "Oh shit!"
10:46
Norris verwacht beterschap van McLaren: 'Alles aan doen om te zorgen dat het niet weer gebeurt'
10:24
FIA schroeft elektrische regeneratie terug naar 8MJ: dit is wat het in de praktijk betekent
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

24 maart 2026 12:20 10
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?

24 maart 2026 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

23 maart 2026 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

23 maart 2026 14:02
Ontdek het op Google Play
x