Russell ziet GP Japan als lakmoesproef voor nieuwe F1-auto's: 'Vorig jaar was het supersaai'
George Russell, de huidige leider in het wereldkampioenschap, stelt dat de komende Grand Prix van Japan een cruciale test vormt voor de nieuwe Formule 1-reglementen. De Mercedes-coureur denkt dat het iconische circuit van Suzuka zal uitwijzen of de nieuwe generatie auto's daadwerkelijk voor betere races zorgt, nadat de editie van vorig jaar als "supersaai" werd ervaren. Dat laat hij weten in aanloop naar het raceweekend op Japanse bodem.
Hoewel Suzuka wereldwijd wordt geprezen om zijn snelle, vloeiende bochten en historische betekenis, liet de actie op de baan vorig jaar te wensen over. Waar de kwalificatie nog altijd een hoogtepunt was, bleek de race zelf teleurstellend in de ogen van sommige coureurs en fans. Inhalen is namelijk ontzettend lastig hier. Met de invoering van de reglementen van dit jaar is het aantal inhaalacties echter drastisch toegenomen, mede door nieuwe systemen rondom de actieve aerodynamica en de elektrische motor. Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat coureurs langer en dichter achter elkaar kunnen blijven rijden en makkelijker zij-aan-zij kunnen vechten.
Snelheid versus spektakel
Russell, die na zijn overwinning in Australië en een tweede plaats in China met 51 punten bovenaan de ranglijst staat, legt uit waarom de vorige generatie auto's niet per se voor goede races zorgde op Suzuka. "Ik denk dat dit het argument is. De vorige generatie auto's was naar ons idee perfect geschikt voor een circuit als Suzuka, omdat die auto's in het verleden veel downforce in de snelle bochten hadden. Ik denk dat de rondetijden die we vorig jaar zagen waarschijnlijk de snelste waren die we ooit in Suzuka hebben gezien, maar toch was de race supersaai", aldus de Brit tegenover Crash.net.
Test voor nieuwe regels
De Mercedes-coureur verwacht dat de auto's dit jaar weliswaar minder snelheid hebben in de beroemde S-bochten, maar dat dit de amusementswaarde juist ten goede komt. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het veld dichter achter elkaar kan rijden in de vuile lucht, zelfs op circuits waar inhalen traditioneel lastig is. Russell ziet het aankomende weekend dan ook als een lakmoesproef voor de koers die de sport is ingeslagen met de actieve aerodynamica en het nieuwe energiemanagement.
Ondanks de technologische veranderingen verwacht Russell aan de andere kant dat de strategische keuzes op Suzuka vergelijkbaar zullen zijn met die van vorig jaar. Toch hoeft dat volgens hem geen nadeel te zijn voor de spanning. "We zullen dit jaar langzamer zijn door de Esses en ik denk dat het waarschijnlijk een gemakkelijke éénstopper wordt, net als vorig jaar. Maar het was ook een gemakkelijke éénstopper in China en dat was een zeer spannende race", concludeerde hij.
