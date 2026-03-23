Door Hamilton onthuld Mercedes-geheim stellig ontkend: "Lewis ziet dingen die er niet zijn"

Volgens regerend wereldkampioen Lando Norris is er geen sprake van een geheime kwalificatiemodus bij het team van Mercedes. De McLaren-coureur reageert daarmee op suggesties van Lewis Hamilton, die vermoedt dat zijn voormalige werkgever over een zogeheten 'party mode' beschikt. Norris stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen dingen ziet die er niet zijn en spreekt de theorie van zijn landgenoot resoluut tegen.

Hamilton baseert zijn vermoedens op de flinke sprongen in snelheid die de Zilverpijlen maken tijdens de verschillende kwalificatiesessies. De Brit, die dit jaar voor Ferrari uitkomt, merkt op dat het fabrieksteam van Mercedes plotseling veel tijd vindt zodra de beslissende fasen van de kwalificatie aanbreken. Volgens Hamilton is dit een patroon dat hij nog kent uit zijn eigen tijd bij de Duitse renstal.

Hamiltons vermoedens

Hamilton trok zijn conclusies na de Grand Prix van China van vorig weekend. "Ik ben heel lang bij Mercedes geweest, dus ik weet hoe het daar werkt", zo wordt de Ferrari-coureur geciteerd door GB News. "In de kwalificatie hebben ze een andere modus waar ze naartoe kunnen gaan, een beetje zoals de 'party mode' van vroeger. Zodra ze in Q2 komen, zetten ze die aan, en wij hebben dat niet." Volgens de Brit is het verschil in vermogen tussen de sessies opvallend groot: "Het is een grote stap."

Norris slaat terug

Norris, wiens team McLaren eveneens met Mercedes-krachtbronnen rijdt, is echter glashelder in zijn oordeel over de uitspraken van zijn rivaal. In de aanloop naar de Grand Prix van Japan liet hij weten niets van een dergelijke modus te weten. "Nee. Soms, als je er een beetje naast zit, creëer je dingen in je hoofd", aldus de Brit. Hij benadrukt dat er voor de klantenteams geen extra vermogen beschikbaar is in de latere kwalificatiesegmenten: "Wij hebben dat niet", aldus GB News.

Dominantie van Mercedes

De discussie over de krachtbronnen ontstaat in een periode waarin Mercedes het veld volledig domineert. Na de eerste twee races van dit jaar in Australië en China heeft de Duitse renstal al 98 van de 103 mogelijke punten verzameld. Zowel George Russell als Kimi Antonelli wist al een Grand Prix op zijn naam te schrijven. Hoewel de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Hamilton dit seizoen constant op het podium eindigen, lijkt de snelheid van de fabrieks-Mercedes in de kwalificatie vooralsnog onbereikbaar voor de concurrentie.

Gaten in de kwalificatie

Hamilton wees specifiek op de gaten die vallen tijdens de zaterdagen. Waar de verschillen in Q1 soms slechts een tiende bedragen, loopt dit in Q2 vaak op naar een halve seconde of zelfs zeven tienden in het voordeel van Mercedes. Voor Norris, die vorig jaar de wereldtitel veroverde met McLaren, is dit echter geen bewijs voor een verborgen motorinstelling. Terwijl Mercedes de ranglijst aanvoert, heeft McLaren momenteel juist moeite om het tempo van de top twee bij te benen, mede door elektrische problemen met de krachtbron die het team in China parten speelden.

