Remy Ramjiawan

Zaterdag 20 mei 2023 08:11 - Laatste update: 10:19

Willen Ferrari en Mercedes daadwerkelijk het concept van hun auto's gaan omgooien, dan vindt de technisch directeur van Aston Martin dat de renstallen moeten opschieten, willen ze nog kunnen profiteren van het nieuwe concept. Dan Fallows blikt terug op de tijd dat zijn renstal de filosofie moest aanpassen en zag dit pas na lange tijd zijn vruchten afwerpen.

Voorlopig is het team uit Silverstone na Red Bull Racing het beste team van het veld. Daar waar van te voren werd gedacht dat Mercedes of Ferrari die rol zou gaan invullen, was het juist Aston Martin dat uit de startblokken schoot. De twee concurrenten van Red Bull hebben eerder al aangegeven dat zij serieus overwegen om het pakket radicaal te veranderen, maar bij Crash.net legt Fallows uit dat hoe langer dit duurt, hoe moeilijk het wordt.

Artikel gaat verder onder video

Vergelijkbaar qua tempo

In Miami ging de technisch directeur in op de verschillende concepten die nu circuleren binnen de Formule 1. "Als je eenmaal de weg van een aerodynamisch concept bent ingeslagen, is het heel moeilijk om fundamenteel te veranderen. En je moet er ook echt in geloven dat dat het juiste is. Er zijn conceptuele verschillen tussen ons en Ferrari, bijvoorbeeld, en Mercedes en we zijn eigenlijk heel vergelijkbaar in tempo op dit moment", zo wijst hij naar de tijd op de klokken. "Dus ik denk dat het moeilijk is voor één van die teams om te zeggen dat ze de verkeerde kant op zijn gegaan of dat ze niet willen veranderen. Het zal interessant zijn om te zien of er iemand verandert, maar hoe langer de tijd verstrijkt, hoe moeilijker dat wordt", zo ziet hij.

Red Bull ontwikkelt dit concept al langer

Voorlopig moet ook Aston Martin nog tijdwinst boeken, wil het Red Bull Racing kunnen uitdagen en Fallows weet dat het nog wel eventjes kan duren. "We moeten bekijken waar we staan vergeleken met Red Bull, maar ik denk dat er gebieden zijn waarvan we denken dat we relatief sterk zijn. We moeten onze auto ook optimaliseren voor elk specifiek circuit, wat betekent dat er soms aspecten zijn, of het nu gaat om lage snelheid of hogesnelheidsbochten, die niet zo sterk zijn als bij sommige andere concurrenten. Maar ik denk dat de Red Bull als concept al wat langer ontwikkeld is dan de onze. Eerlijk gezegd zou ik niet één gebied willen aanwijzen, ik denk dat we gewoon alles moeten verbeteren", zo wijst hij naar de taak voor het team.