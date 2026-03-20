Het team van Aston Martin beleeft een uiterst moeizame start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Ondanks de hoge verwachtingen rondom de reglementswijzigingen en de eerste bolide van de hand van Adrian Newey, liep de Grand Prix van China uit op een deceptie. Fernando Alonso moest de strijd voortijdig staken vanwege hevige vibraties in zijn door Honda aangedreven wagen, terwijl teamgenoot Lance Stroll zich na afloop van de race somber uitliet over de toekomst van de Japanse power unit.

De problemen bij Aston Martin komen op een pijnlijk moment. Het team had de hoop gevestigd op de nieuwe motorreglementen en de samenwerking met Honda om de aansluiting bij de top te vinden. In Melbourne en Shanghai bleek de werkelijkheid echter weerbarstig. Niet alleen tijdens de wintertests in Spanje en Bahrein maakten ze weinig kilometers, ook tijdens de eerste twee races is dit een uitdaging gebleken. Alleen Stroll heeft één keer de finish bereikt, al was dat in Australië op maar liefst vijftien ronden achterstand. Vooral de fysieke impact van de technische malheur op de rijders baart zorgen.

Fysieke klachten voor Alonso

Fernando Alonso legde na zijn uitvalbeurt uit dat de trillingen in de cockpit zulke extreme vormen aannamen dat hij zijn auto niet langer onder controle kon houden. De Spanjaard vreesde zelfs voor blessures door de aanhoudende vibraties. "Tussen ronde 20 en 35 had ik een beetje moeite om mijn handen en mijn voeten te voelen", zo verklaarde de tweevoudig wereldkampioen tegenover de aanwezige media in China, geciteerd door Reuters. Gezien de kansloze positie waarin hij reed, besloot het team dat het onverantwoord was om door te rijden. "We lagen een ronde achter, we reden laatste en er was waarschijnlijk geen reden om door te gaan", aldus de Spanjaard.

Zoektocht naar oplossingen

De oorzaak van de problemen lijkt te liggen bij de integratie van de Honda-krachtbron. Hoewel er tijdelijke oplossingen zijn om de trillingen te verminderen, tasten deze de prestaties van de auto direct aan. Alonso benadrukt dat er meer tijd nodig is om de fundamentele fouten uit het systeem te halen. "We kunnen het toerental van de motor en dat soort dingen verlagen, zodat de auto minder trilt, maar in de race moet je natuurlijk nog steeds hoog in de toeren zitten, wanneer je een inhaalactie maakt of wanneer je moet opladen. We moeten Honda meer tijd geven om de vibraties te begrijpen en waar ze vandaan komen."

Stroll vreest voor Japan

Waar Alonso nog probeert de rust te bewaren, is Stroll een stuk minder optimistisch. De Canadees, die eveneens vroegtijdig uitviel, ziet de bui voor de komende races al hangen. Met de thuisrace van Honda in Japan voor de deur, lijkt er weinig tijd voor verbetering. Stroll liet er dan ook geen gras over groeien toen hem werd gevraagd of hij verwacht dat de problemen voor de volgende Grand Prix opgelost kunnen worden. Zijn reactie was kort maar krachtig en liet weinig aan de verbeelding over. "Tenzij ze de komende dagen wat magie kunnen vinden, bid dan. Bid voor mij", zo luidde de veelzeggende conclusie.