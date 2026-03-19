Lando Norris wordt deze zomer vereeuwigd in Madame Tussauds in Londen. De regerend wereldkampioen krijgt een eigen wassen beeld in het wereldberoemde museum, waar hij gezelschap krijgt van andere sporticonen en Formule 1-grootheden zoals Lewis Hamilton en Michael Schumacher.

De voorbereidingen voor het beeld zijn inmiddels in volle gang. Eerder dit jaar bracht de McLaren-coureur al een bezoek aan de artiesten in Londen om zijn evenbeeld zo nauwkeurig mogelijk te laten vastleggen. Het team van Madame Tussauds is momenteel bezig met het vangen van elk precies detail, van kleurcontroles tot exacte metingen, om een replica te maken die van top tot teen klopt. Het wassen beeld zal naast andere bekende gezichten komen te staan, waaronder voetballers als Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah en Kylian Mbappé.

Grote eer

Voor Norris zelf is het een bijzonder moment in zijn loopbaan. "Het is vrij onwerkelijk om te bedenken dat ik een beeld krijg in Madame Tussauds, het is zo'n grote eer", zo vertelt de Brit over de aankondiging. Hij kijkt met veel plezier terug op de samenwerking met de makers van het beeld: "Het werken met de artiesten was geweldig en ik heb gezien hoeveel detail ze in het beeld hebben gestoken. Ik kan niet wachten tot de fans deze zomer het eindresultaat in Londen komen bekijken."

Wereldkampioen

Het wassen beeld wordt een volledige replica waarbij Norris wordt afgebeeld in zijn officiële McLaren-racepak van afgelopen seizoen. Ook de helm die hij dit jaar draagt, is onderdeel van het ontwerp. Deze helm heeft de herkenbare fluorescerende droeg -oranje basis, aangevuld met zwarte grafische elementen en gele accenten. Een opvallend detail op het beeld is het gouden nummer '1' op de bovenkant van de helm. Dit is een directe verwijzing naar zijn status als wereldkampioen van 2025, compleet met een ster die zijn titeloverwinning symboliseert.