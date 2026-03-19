De afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië vanwege het conflict in het Midden-Oosten heeft niet alleen gevolgen voor de racekalender, maar zorgt ook voor de nodige sportieve consequenties binnen de Formule 1. Hoewel de limiet van het aantal power unit-onderdelen dat gebruikt mag worden voor dit seizoen waarschijnlijk gelijk blijft, ondanks de inkrimping van 24 naar 22 races, dreigt er een flinke verschuiving in de planning voor de cruciale motor-updates.

In het huidige reglement is het zogenaamde ADUO-systeem (Additional Development and Upgrade Opportunities) van kracht, dat vier observatieperiodes per jaar voorschrijft. Na elke zes races worden de prestaties van de verschillende power units vergeleken aan de hand van een speciale performance-index. Oorspronkelijk zou de Grand Prix van Miami begin mei de zesde race van het seizoen zijn, maar door het wegvallen van de twee races in het Midden-Oosten wordt die mijlpaal pas begin juni in Monaco bereikt. Dit zorgt voor een ongewenste vertraging voor teams die hun motorische achterstand willen wegpoetsen.

FIA overweegt deadlines naar voren te schuiven

Voor vrijwel alle fabrikanten, met uitzondering van Mercedes, is dit uitstel een groot nadeel. Volgens informatie van Motorsport-Magazin is de FIA daarom achter de schermen bezig met een voorstel om de deadlines voor de motorfabrikanten naar voren te halen - na vier races dus. Voor vrijwel alle fabrikanten behalve Mercedes zou het dus anders een groot nadeel zijn. Omdat Mercedes momenteel de dominante factor is, wordt verwacht dat zij als enige tegen het voorstel zullen stemmen, waardoor de kans groot is dat de wijziging wordt goedgekeurd. Vier van de vijf stemmen van de motorleveranciers lijkt namelijk genoeg om het voorstel door te voeren.

Audi en Ferrari azen op snelle updates

Vooral voor de nieuwkomers uit Ingolstadt is haast geboden. Audi heeft publiekelijk toegegeven dat zij momenteel met een aanzienlijke achterstand kampen wat betreft de krachtbron. Het team hoopt via de ADUO-regels de aansluiting te vinden. Ook bij de Scuderia wordt er scherp gekeken naar de mogelijkheden voor extra ontwikkeling. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur sprak na de race in China al openlijk over de noodzaak van ADUO-updates voor zijn team. Het inhalen van een motorische achterstand is echter complex, omdat de doorlooptijden voor motorcomponenten veel langer zijn dan bij de ontwikkeling van het chassis.

Hoe werkt het ADUO-reglement precies?

Het reglement is zo opgesteld dat fabrikanten die meer dan 2 procent achterlopen op de beste motor van het veld, extra mogelijkheden krijgen voor upgrades en ontwikkelingen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het piekvermogen, maar naar een bredere prestatie-index van de power unit. In de basis is slechts één update per onderdeel per jaar toegestaan, maar voor de achterblijvers gelden ruimere regels.

Het systeem werkt met verschillende trappen: bij een achterstand tussen de 2 en 4 procent mag een fabrikant zowel dit jaar als volgend jaar een extra update introduceren. Loopt de achterstand op tot boven de 4 procent, dan worden de toegestane updates zelfs verdubbeld. Naast extra onderdelen krijgen deze teams ook meer tijd op de testbank en worden er versoepelingen toegepast op de budgetcap voor de motorontwikkeling.