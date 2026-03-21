Rosberg komt met videoboodschap aan Antonelli: "Ik was echt emotioneel"
Nico Rosberg heeft met grote bewondering gereageerd op de eerste Formule 1-overwinning van Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan wist afgelopen zondag de Grand Prix van China op zijn naam te schrijven, een prestatie die bij Rosberg warme herinneringen opriep aan zijn eigen loopbaan.
Antonelli kende een nagenoeg perfect weekend op het Shanghai International Circuit. Nadat hij de race vanaf poleposition was gestart, verloor hij de leiding kortstondig aan Lewis Hamilton, die tegenwoordig voor het team van Ferrari rijdt. De 19-jarige coureur liet zich echter niet van de wijs brengen en heroverde de koppositie in de derde ronde. Door de race vervolgens soeverein te controleren, kroonde hij zich tot de op één na jongste racewinnaar in de geschiedenis van de sport, een record dat nog altijd op naam staat van Max Verstappen.
Emotionele Rosberg
In een persoonlijke videoboodschap feliciteert de Duitser het nieuwe toptalent van Mercedes met dit historische moment. Rosberg, die zelf jarenlang voor de Zilverpijlen uitkwam, was zichtbaar geraakt door het succes van de jonge rijder. De twee kennen elkaar al geruime tijd, wat de overwinning voor de Duitser extra bijzonder maakte. "Grande Kimi! Wat een fantastische race. Gefeliciteerd, het was echt geweldig om dat te volgen. We kennen elkaar al zoveel jaren. Het is ongelooflijk om je carrière zo te zien groeien en om nu die overwinning in de Formule 1 te pakken", zo vertelt de wereldkampioen van 2016. De Duitser geeft toe dat het resultaat hem niet onberoerd liet. "Ik was echt emotioneel toen ik ernaar keek. Je verdient het zo erg. Het is geweldig", zo vervolgt Rosberg.
Historische parallellen
De overwinning van Antonelli vertoont opvallende gelijkenissen met de eerste zege van Rosberg in de Formule 1. Beiden behaalden hun eerste overwinning op het circuit van Shanghai, startten de bewuste race vanaf poleposition en deden dit in dienst van Mercedes. Rosberg wijst er bovendien op dat Antonelli zich nu bij een zeer select gezelschap heeft gevoegd. "Ik kan me dat nog zo goed herinneren uit mijn tijd. Er zijn wat vergelijkingen. Ik won ook mijn eerste race in China. We zijn nu beiden een van de slechts zeven Formule 1-winnaars met Mercedes, dus dat is super speciaal", besluit de Duitser.
