'Boze kleuter' Verstappen flink onder vuur genomen, Red Bull-rijder bakkeleit met Lambiase | GPFans Recap

De Formule 1 is onderweg met een korte pauze na de eerste twee races van het seizoen. Toch is er twee dagen na de Grand Prix van China weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. Het meest gelezen nieuws hebben we voor je samengevat in deze GPFans Recap.

We zijn inmiddels twee dagen verder na de Grand Prix van China en het punt dat deze laatste dagen toch continue centraal staat, is de kritiek op de Formule 1-reglementen van dit seizoen. Max Verstappen is daarin de grote voorvechter van veranderingen aan de regels, maar daar is niet iedereen het mee eens. Juan Pablo Montoya en Guenther Steiner hebben zich onder meer uitgelaten over de viervoudig wereldkampioen. Aan de andere kant was er ook weer Aston Martin-nieuws, waar men op dit moment na zou denken over een ontslag van Adrian Newey als teambaas.

Verstappen verzocht om de Formule 1 te verlaten: "Daar is de deur"

Juan Pablo Montoya is van mening dat de koningsklasse harder moet optreden tegen coureurs die zich negatief uitlaten over de huidige gang van zaken in de sport. De Colombiaan stoort zich aan de felle kritiek van onder anderen Max Verstappen en Sergio Pérez op de nieuwe technische reglementen. Lees hier het hele artikel met de uitspraken over Max Verstappen.

Steiner over 'boze kleuter' Verstappen: "Gooit zijn speeltjes weg als het niet zijn kant opvalt"

Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner vergelijkt Max Verstappen met een boze kleuter die zijn speeltjes uit de kinderwagen gooit als het niet zijn kant opvalt. Dit naar aanleiding van de aanhoudende kritiek van de Nederlander op de nieuwe Formule 1-reglementen. "Max gooit soms al zijn speeltjes uit de kinderwagen, als het niet zijn kant op valt." Lees hier het hele artikel met de uitspraken over Max Verstappen.

Verstappen bakkeleit met Lambiase over boordradio: "Ik hoor aan jouw kant te staan"

De frustratie bij Red Bull Racing en Max Verstappen is na de Grand Prix van China tot een kookpunt gestegen. De viervoudig wereldkampioen kende een uiterst moeizaam weekend in Shanghai, dat voortijdig ten einde kwam door een technisch defect. Tijdens de race liepen de spanningen op de boordradio hoog op, waarbij de communicatie tussen Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase verre van optimaal verliep. Lees hier het hele artikel over het akkefietje tussen Gianpiero Lambiase en Max Verstappen.

'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'

Het rommelt flink bij Aston Martin na een dramatische start van het nieuwe Formule seizoen. Eigenaar Lawrence Stroll zou volgens de laatste geruchten overwegen om Adrian Newey te ontslaan als teambaas, terwijl een oude bekende, Christian Horner, wordt genoemd als zijn mogelijke opvolger. De renstal uit Silverstone hoopte dit jaar mee te strijden om de overwinningen, maar de realiteit is vooralsnog een pijnlijke laatste plaats in het kampioenschap. Lees hier het hele artikel over het nieuws omtrent Aston Martin.

Woerts: 'FIA moet ingrijpen, anders gaat Formule 1 abonnees verliezen'

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen verloopt allesbehalve vlekkeloos. Na de eerste races van het jaar is er een storm aan kritiek ontstaan op de nieuwe technische reglementen die dit seizoen van kracht zijn geworden. Sportmarketeer Chris Woerts laat op sociale media weten dat de situatie onhoudbaar begint te worden voor de commerciële partijen rondom de sport. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Chris Woerts.

