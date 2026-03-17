'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'

'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Het rommelt flink bij Aston Martin na een dramatische start van het nieuwe Formule seizoen. Eigenaar Lawrence Stroll zou volgens de laatste geruchten overwegen om Adrian Newey te ontslaan als teambaas, terwijl een oude bekende, Christian Horner, wordt genoemd als zijn mogelijke opvolger. De renstal uit Silverstone hoopte dit jaar mee te strijden om de overwinningen, maar de realiteit is vooralsnog een pijnlijke laatste plaats in het kampioenschap.

Na de eerste twee races in Australië en China staat de teller voor Aston Martin nog altijd op nul punten. Terwijl Mercedes met George Russell en Andrea Kimi Antonelli de dienst uitmaakt, kampt het team van Stroll met grote betrouwbaarheidsproblemen van de Honda-krachtbron en problemen aan het chassis. De motor vertoont abnormale vibraties die de batterijsystemen beschadigen, waardoor Fernando Alonso al twee keer voortijdig de strijd moest staken. Om de boel heel te houden, moet het team met een lager toerental rijden, wat resulteert in een enorme achterstand op de rest van het veld. In de paddock wordt gesproken over een gat van circa vier seconden per ronde op de topteams.

Stroll twijfelt aan dubbelrol Newey

Newey werd met veel bombarie binnengehaald als de man die Aston Martin naar de top moest loodsen, maar zijn huidige rol als zowel Managing Technical Partner als teambaas lijkt niet de gewenste vruchten af te werpen. Stroll zou de promotie van de topontwerper tot teambaas inmiddels als een fout bestempelen. De Canadese miljardair ziet dat de resultaten uitblijven en de spanningen binnen het team oplopen. "Adrian Newey was niet aanwezig bij de Chinese GP. Nadat Newey Honda publiekelijk beschuldigde van niet klaar te zijn voor hun F1-project, twijfelt Lawrence Stroll nu aan zijn beslissing om Newey aan te stellen als teambaas van Aston Martin", zo schrijft Cameron CC op het platform X.

Komst van Horner als reddende engel?

De meest opvallende naam die nu rondzingt in de paddock is die van Christian Horner. De voormalig Red Bull-teambaas vertrok vorig jaar juli bij de Oostenrijkse renstal na een interne machtsstrijd en zit momenteel zijn verplichte verlofperiode uit. Deze periode loopt in mei af, wat hem een vrije man zou maken voor een nieuwe uitdaging. Hoewel Stroll eerder nog stellig beweerde dat Horner onder geen beding naar zijn team zou komen, lijkt de huidige crisis de verhoudingen op scherp te zetten. "Stroll staat mogelijk open voor een heroverweging van Christian Horner als optie", zo wordt er gemeld over de huidige situatie bij het team.

Horner en de Alpine-link

Toch is de komst van Horner naar Aston Martin allesbehalve een uitgemaakte zaak. De Brit wordt namelijk ook nadrukkelijk in verband gebracht met een rol als mede-eigenaar bij Alpine. "Horner zou dolgraag aandelen willen kopen, maar Mercedes-CEO Toto Wolff zou dat willen dwarsbomen", zo luidt de berichtgeving over de toekomst van de voormalig teambaas. Daarnaast moet Aston Martin eerst de betrouwbaarheid van de Honda-motor onder controle krijgen voordat een nieuwe leider echt het verschil kan maken.

Verstappen jaagt op NLS-zege dit weekend op de Nordschleife: volg live alle actie

Alonso had moeite met voelen van zijn handen en voeten tijdens GP van China

Plooij en Mol zien McLaren stuntelen met Mercedes-motor: "Expertinstellingen niet meegeleverd"

Wolff onthult reden achter vertrek Aston Martin als klantenteam Mercedes

Mercedes houdt rekening met "politieke messen" vanuit concurrentie: "We gaan het zien"

Mercedes legaal verklaard na dubbelzege GP China en controles bij de FIA

'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'

