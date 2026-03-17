De frustratie bij Red Bull Racing en Max Verstappen is na de Grand Prix van China tot een kookpunt gestegen. De drievoudig wereldkampioen kende een uiterst moeizaam weekend in Shanghai, dat voortijdig ten einde kwam door een technisch defect. Tijdens de race liepen de spanningen op de boordradio hoog op, waarbij de communicatie tussen Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase verre van optimaal verliep.

Hoewel Red Bull de afgelopen jaren domineerde, is de situatie dit seizoen drastisch veranderd. De nieuwe RB22 kampt met aanzienlijke balansproblemen en een gebrek aan mechanische grip. Daarnaast is de wagen naar verluidt met 787 kilogram maar liefst negentien kilogram te zwaar, wat de coureurs per ronde ongeveer 0,6 seconde aan snelheid kost. In China werd pijnlijk duidelijk dat de aansluiting met de top volledig is verloren, terwijl Mercedes met een dominante dubbelzege de toon zette.

Problemen met de bestuurbaarheid

Verstappen liet gedurende de race geen spaan heel van het materiaal dat hij tot zijn beschikking had. De Limburger worstelde vanaf de start met de balans en de snelheid van zijn auto. "Ik heb nog nooit in een auto gereden die zo slecht bestuurbaar is als deze, ik verlies belachelijk veel tijd", klonk het. Ondanks pogingen van Lambiase om via aanpassingen aan de instellingen verbetering te vinden, bleef de onvrede bij de coureur groot. De engineer bestempelde de aanhoudende negatieve feedback op de boordradio uiteindelijk zelfs als onproductief.

"Max, ik hoor aan jouw kant te staan!"

De sfeer bereikte een dieptepunt toen Lambiase zijn coureur probeerde te manen tot kalmte en focus. De aanhoudende stroom aan klachten leidde tot een felle reactie van de engineer, die de frustratie bij het team uit Milton Keynes onderstreepte. "Max, ik hoor aan jouw kant te staan! Ik probeer alleen maar te helpen, meer niet", beet Lambiase hem toe tijdens de verhitte interactie. De race eindigde voor Verstappen uiteindelijk in de 46ste ronde, toen hij zijn rokende auto langs de kant moest zetten vanwege een defect aan het koelsysteem van de ERS.

Kritiek op de nieuwe reglementen

Na zijn uitvalbeurt uitte Verstappen niet alleen zijn onvrede over de betrouwbaarheid van de Red Bull Ford-krachtbron, maar ook over de richting die de sport is ingeslagen. Hij noemde de nieuwe reglementen die dit jaar zijn ingevoerd "een grap" en stelde dat de huidige regels "pijnlijk voor het race-product" zijn. De drievoudig kampioen is van mening dat de nieuwe technische voorschriften de kwaliteit van het racen niet ten goede komen; een mening die hij naar eigen zeggen deelt met het merendeel van de grid.

Zorgen over de ranglijst

De sportieve malaise heeft grote gevolgen voor de positie van Verstappen in het wereldkampioenschap. Na de tweede race van het jaar staat hij op een teleurstellende achtste plaats met slechts acht punten, die hij tijdens de openingsrace in Australië wist te behalen. Red Bull Racing is in de stand bij de constructeurs inmiddels teruggevallen naar de vijfde positie. Laurent Mekies, die vorig jaar het stokje overnam van Christian Horner, erkende na afloop dat het team met aanzienlijke tekortkomingen kampt. Ook Helmut Marko liet weten dat de frustratie duidelijk van het gezicht van Verstappen af te lezen was, wat de druk op het team voor de komende races in Japan alleen maar verder vergroot.