Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner vergelijkt Max Verstappen met een boze kleuter die zijn speeltjes uit de kinderwagen gooit als het niet zijn kant opvalt. Dit naar aanleiding van de aanhoudende kritiek van de Nederlander op de nieuwe Formule 1-reglementen.

Het is geen geheim dat Max Verstappen allesbehalve een liefhebber van de nieuwe Formule 1-reglementen is. Het vermogen wordt vanaf dit jaar voor 50 procent uit een batterij gehaald, die door de coureurs tijdens het rijden opgeladen moet worden. De viervoudig wereldkampioen spreekt zich sinds de testdagen al zeer kritisch uit over het nieuwe tijdperk in de Formule 1, dat volgens hem compleet voorbijgaat aan wat de Formule 1 hoort te zijn: zo snel mogelijk het circuit rond. In plaats daarvan is Verstappen naar eigen zeggen aan het Mario-karten. En wie deze regels wel tof vindt, snapt niet waar racen om draait.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen krijgt in zijn kritiek bijval van verschillende coureurs, waaronder Fernando Alonso. Zo noemde de Spanjaard het een "wereldkampioenschap batterijen". Anderen, zoals George Russell en Lewis Hamilton, zijn dan weer in hun nopjes met de gang van zaken. Waar je ook staat in deze discussie, Verstappen is inmiddels meer dan eens van repliek gediend door analisten en experts. Zo ook door Guenther Steiner: "Ik vind het racen best aardig", klinkt het bij talkSPORT. "Natuurlijk zijn er mensen zoals Max die niet van verandering houden. Daarbij is hij het niet gewend om in een langzame auto te rijden, dus dat zal zijn humeur ook beïnvloeden."

Een boze kleuter

De voormalig Haas-teambaas vervolgt: "Ik vind de nieuwe reglementen in de basis best oké, en ze zullen nog verder ontwikkeld worden. De teams zijn nog zoekende, maar het racen is goed. Max is niet blij, omdat de auto niet staat waar hij wil dat de auto staat. Daarbij moet je wel zeggen: het is de eerste keer dat Red Bull met een eigen motor rijdt. De engineers hebben tijd nodig voordat ze aan die technologie gewend zijn. Max gooit soms al zijn speeltjes uit de kinderwagen, als het niet zijn kant op valt."

