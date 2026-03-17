Juan Pablo Montoya is van mening dat de koningsklasse harder moet optreden tegen coureurs die zich negatief uitlaten over de huidige gang van zaken in de sport. De Colombiaan stoort zich aan de felle kritiek van onder anderen Max Verstappen en Sergio Pérez op de nieuwe technische reglementen.

Volgens Montoya is de vergelijking met een computerspelletje zoals Mario Kart respectloos en zou de FIA strenger moeten handhaven om het imago van de Formule 1 te beschermen. De onrust is ontstaan door de introductie van de nieuwe motorregels en actieve aerodynamica, die dit seizoen voor een grote verschuiving in de krachtsverhoudingen hebben gezorgd. Verstappen en Pérez uitten eerder hun ongenoegen over het extreme batterijbeheer en de kunstmatige manier van inhalen, wat zij omschreven als 'anti-racen'. Beide heren trokken daarbij de vergelijking met Mario Kart, omdat de posities op de baan voortdurend wisselen op basis van elektrische energie in plaats van pure snelheid.

Montoya pleit voor harde aanpak

De zevenvoudig Grand Prix-winnaar heeft weinig begrip voor de publieke klaagzang van de coureurs en stelt dat de sport een voorbeeld moet nemen aan de Amerikaanse aanpak. "Ik heb geen sociale media, maar ik denk dat de Formule 1 op een gegeven moment moet doen wat men in de Verenigde Staten doet", klinkt het bij Montoya. "Voor mensen die geen respect hebben voor de sport: daar is de deur. Ze kunnen vertrekken of een boete krijgen zodat ze leren om respect te hebben voor wat ze doen. Dat zou ik wel doen."

De voormalig Formule 1-coureur vindt dat de huidige rijders zich bewuster moeten zijn van hun rol als ambassadeur van de sport die hen hun broodwinning biedt. Hoewel coureurs officieel boetes kunnen ontvangen voor het in diskrediet brengen van de sport, met name tijdens officiële FIA-persconferenties, vindt Montoya dat de huidige regels veel strenger moeten worden nageleefd.

Kritiek op vergelijking met Mario Kart

Montoya benadrukt dat er een grens zit aan het uiten van een eigen mening, zeker wanneer dit de geloofwaardigheid van de Formule 1 aantast. "Het is prima dat je een mening hebt. Ik zeg niet dat ze de regels leuk moeten vinden, maar ze maken de Formule 1 belachelijk en vergelijken het met Mario Kart", aldus de Colombiaan. "Dit moet de Formule 1 niet accepteren."

Spanningen bij Red Bull nemen toe

De kritiek van het Red Bull-kamp komt op een moment dat het team het lastig heeft onder de nieuwe regels. Tijdens de onlangs verreden Grand Prix van China bleef Verstappen puntloos na een uitvalbeurt in de slotfase, terwijl Mercedes met een dubbelzege voor Andrea Kimi Antonelli en George Russell de macht greep. Met de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka in het vooruitzicht, blijft de discussie over de koers van de sport de gemoederen bezighouden. Terwijl Mercedes momenteel het kampioenschap domineert met Russell aan de leiding, zal de druk op de FIA toenemen om de balans te vinden tussen de vrijheid van meningsuiting van de coureurs en het beschermen van de commerciële en sportieve belangen van de Formule 1.

