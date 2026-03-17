Woerts: 'FIA moet ingrijpen, anders gaat Formule 1 abonnees verliezen'
De start van het nieuwe Formule 1-seizoen verloopt allesbehalve vlekkeloos. Na de eerste races van het jaar is er een storm aan kritiek ontstaan op de nieuwe technische reglementen die dit seizoen van kracht zijn geworden. Sportmarketeer Chris Woerts laat op sociale media weten dat de situatie onhoudbaar begint te worden voor de commerciële partijen rondom de sport.
Volgens Woerts is het tijd dat de autosportbond de hand in eigen boezem steekt en de regels herziet om het spektakel te redden. "Met zoveel uitvallers en kritiek op de nieuwe regels zou de FIA toch moeten ingrijpen! Zeker nu er in april geen races zijn", zo schrijft hij op X. De kritiek richt zich vooral op de nieuwe power units en de actieve aerodynamica, die in de openingsfase van het kampioenschap al voor de nodige technische problemen hebben gezorgd bij verschillende teams, waaronder de vroege uitvalbeurten van Aston Martin in Australië.
Uitzenders ontevredenNiet alleen de coureurs en teams uiten hun ongenoegen over de huidige gang van zaken. Woerts stelt dat de partijen die de peperdure uitzendrechten in handen hebben, eveneens met de handen in het haar zitten. De marketeer benadrukt dat de amusementswaarde van de koningsklasse momenteel onder druk staat door de complexiteit van de nieuwe regels. "Niet alleen teams ontevreden, ook de broadcasters balen als een stekker!", aldus Woerts. De angst bestaat dat de kijker afhaakt als de races veranderen in een strategisch steekspel om energiebesparing in plaats van pure gevechten op de baan.
Grote zorgen abonnees
De grootste vrees voor streamingdiensten is dat de onvrede direct invloed gaat hebben op de commerciële resultaten. In Nederland ligt de focus hierbij vooral op Viaplay, dat de rechten tot eind 2029 in bezit heeft. De dienst kampt al langer met uitdagingen door prijsverhogingen en kritiek op de technische kwaliteit van de streams. Woerts voorziet een somber scenario voor de broadcasters als de FIA niet snel met aanpassingen komt om de sport aantrekkelijker te maken. "Dit gaat abonnees kosten! Ik ben benieuwd hoe Viaplay hierin staat", zo luidt zijn duidelijke waarschuwing.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Gemengde gevoelens groeien na China: "Ik ben er nog niet helemaal over uit"
- Gisteren 21:00
- 4
Frijns steunt Verstappen: 'Ik geef Max nog gelijk ook, nu is de FIA in paniek'
- 14 maart 2026 18:31
- 17
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'
Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten"
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"
Net binnen
Alonso had moeite met voelen van zijn handen en voeten tijdens GP van China
- 35 minuten geleden
Woerts: 'FIA moet ingrijpen, anders gaat Formule 1 abonnees verliezen'
- 1 uur geleden
- 3
Plooij en Mol zien McLaren stuntelen met Mercedes-motor: "Expertinstellingen niet meegeleverd"
- 1 uur geleden
Hadjar weigert excuses van rivaal na controversieel incident bij GP van China
- 2 uur geleden
'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'
- 3 uur geleden
Wolff onthult reden achter vertrek Aston Martin als klantenteam Mercedes
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari