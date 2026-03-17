Mercedes kende een droomweekend in China met een dominante één-twee op zondag, maar de weg naar dat succes verliep niet zonder slag of stoot. Tijdens de sprintrace op zaterdag ontstond er een verhit moment tussen Kimi Antonelli en Isack Hadjar, waarbij de Red Bull-coureur na afloop weigerde de excuses van de jonge Italiaan te aanvaarden.

Het incident in bocht 6 zorgde voor flinke schade aan de RB22 van Hadjar en zette de toon voor een weekend vol emoties in Shanghai. De aanvaring vond plaats in de openingsfase van de sprintrace, nadat Antonelli een moeizame start kende door een verkeerde motorinstelling. Terwijl hij probeerde zijn verloren posities goed te maken, blokkeerde de Mercedes-coureur een achterwiel bij het insteken van bocht 6, waardoor hij tegen de zijkant van de auto van Hadjar gleed.

De stewards oordeelden dat Antonelli volledig verantwoordelijk was voor de botsing en deelden een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten uit. Terwijl Antonelli zich nog wist te herstellen naar de vijfde plaats, eindigde de race van Hadjar in de achterhoede door een zwaar beschadigde vloer en sidepod.

Hadjar weigert excuses na incident

Direct na de race was de frustratie bij Hadjar nog duidelijk voelbaar. Op televisiebeelden was te zien hoe hij een verzoeningspoging van Antonelli in het parc fermé resoluut afkapte met een wegwerpend handgebaar. Tegenover de Franse zender Canal+ liet de Red Bull-junior weten weinig begrip te hebben voor de actie van zijn concurrent.

"Ik begrijp niet waarom hij zo oververhit is terwijl hij een raket heeft en sowieso wel weer naar voren zou rijden... Nou ja, dit soort dingen gebeuren", zo verklaarde een geïrriteerde Hadjar. Door de schade aan zijn vloer kon zijn team bovendien geen bruikbare data verzamelen tijdens de test op de zachte banden.

Schumacher ziet gebrek aan sportieve volwassenheid

Ralf Schumacher analyseerde het moment bij Sky Sports Germany en toonde enig begrip voor de emoties, al plaatste hij ook kanttekeningen bij het gedrag van de Fransman. "Normaal doe je dat niet, want hij is een zeer impulsief persoon en natuurlijk kan hij gefrustreerd raken. Ik vind dat we hem niet meteen moeten veroordelen. Na twintig ronden kun je meestal wel een beetje kalmeren. Maar goed, dat is gewoon zijn persoonlijkheid. We zien hem vaker zo in de paddock", aldus de voormalig Formule 1-coureur.

Volgens Schumacher hoort het kunnen accepteren van excuses bij de groei van een topsporter: "Hij is een topsporter die volledig gefocust is en alles geeft voor de sport. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat een reactie als deze soms kan gebeuren. Maar natuurlijk zal hij hiervan leren. En over misschien vijf jaar zou hij anders hebben gereageerd." De Duitser wees er tevens op dat de enorme druk binnen het Red Bull-programma vaak leidt tot dergelijke explosieve reacties.

