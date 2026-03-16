Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas geeft een inkijkje in de debriefs van Red Bull Racing. Na het weekend in Australië moest het team al aan de bak met de geplofte motor van Isack Hadjar. In China moest Max Verstappen zijn race staken na een probleem in het koelsysteem van de ERS.

Red Bull is dit seizoen begonnen met racen met hun eigen gebouwde powerunits, in samenwerking met Ford Motor Company. Laurent Mekies gaf in de winterstop al aan dat er hier en daar wellicht het nodige kapot kan gaan, maar dat het team daarvan kan leren en dat het past bij een debuterend motormerk. Desalniettemin is het vervelend voor het team dat het daardoor opnieuw nul punten achter de naam van de coureur ziet verschijnen.

Niet oorzaak zoeken, maar tegenmaatregelen bedenken

Nicholas legt uit dat de debrief bij Red Bull hoogstwaarschijnlijk niet anders zal zijn dan na afloop van de race in Melbourne. "Het zal waarschijnlijk hetzelfde zijn als na Australië. Er zullen gedeeltes van de powerunit worden bekeken in Milton Keynes en natuurlijk zal er heel veel data worden geanalyseerd", zo opent hij. Daarnaast zoekt Red Bull niet zozeer naar de oorzaak, maar werkt het team vooral met tegenmaatregelen: "Ze moeten uitzoeken, niet zozeer wat er mis is gegaan, want we begrijpen allemaal wel dat als er iets misgaat met het koelsysteem van de ERS, dat het dan een groot probleem wordt (...), maar eerder kijken naar manieren om zichzelf te beschermen tegen dit soort problemen. Het gaat waarschijnlijk eerder om het bedenken van tegenmaatregelen. Er is gewoon heel veel te analyseren."

