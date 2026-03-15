Antonelli pakt eerste zege in China, Verstappen finisht niet en sneert naar andere coureurs | GPFans Recap

Het sprintweekend in China is gereden en dat betekent dat de tweede race van het jaar er alweer op zit. Er is weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen en het meest gelezen nieuws, even kort voor je samengevat, vind je terug in deze GPFans Recap.

De Grand Prix van China werd zondag gewonnen door Kimi Antonelli die daarmee zijn eerste zege uit zijn nog jonge loopbaan in de Formule 1 wist te pakken. Het werd een dag met lachende gezichten, maar ook met een hoop chagrijn. Vanzelfsprekend was Max Verstappen, die de finish in China niet haalde, opnieuw niet te spreken over de wagens van 2026, een steeds terugkomende tendens. Hij deelde daarbij sneren uit aan diverse coureurs en kreeg bijval van Fernando Alonso.

Drama voltrekt zich voor Verstappen in China bij overwinning Antonelli

Andrea Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van China gewonnen. De Italiaan moest in de beginfase wat schade herstellen, maar kwam uiteindelijk dominant als winnaar over de streep. Voor Max Verstappen liep de race in Shanghai uit op een deceptie. De Nederlander kende een rampzalige race en viel uiteindelijk uit met een motorprobleem. George Russell en Lewis Hamilton wisten ook op het podium te finishen. Lees hier de hele samenvatting van de Grand Prix van China.

19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval"

Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van China op zijn naam geschreven. De negentienjarige Mercedes-coureur heeft daarmee zijn eerste zege in de Formule 1 uit het vuur weten te slepen. "Ik gaf mijzelf een hartaanval door mezelf te verremmen in de slotfase van de race, maar het was een goede race." Lees hier de de reactie van Kimi Antonelli op zijn eerste zege.

Verstappen lanceert tirade na opmerkingen Russell en Hamilton: "Ik geef wél om het racen!"

Max Verstappen heeft na de Grand Prix van China niet alleen de nieuwe F1-reglementen bekritiseerd, maar heeft ook indirect een tirade gelanceerd richting mannen als George Russell en Lewis Hamilton. Zij noemen dit leuke races, maar de Red Bull-coureur noemt het verschrikkelijk en een grap, en zegt dat hij wél om het racen geeft. Lees hier het hele artikel met de stevige taal van Max Verstappen.

Alonso schaart zich achter tirade van Verstappen: 'F1 heeft slechts denkbare show neergezet'

Fernando Alonso (44) kon de Grand Prix van China niet uitrijden wegens hevige vibraties in de auto. Na afloop van de race stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken en schaarde hij zich achter de woorden van Max Verstappen, die stelde dat de Formule 1 met de 2026-reglementen "een grap" is. Alonso is het daar mee eens en spreekt van "de slechtst denkbare show". Lees hier het hele artikel met de stevige taal van Fernando Alonso.

Verstappen spreekt klare taal: 'Ik spreek namens alle coureurs, behalve...'

Max Verstappen (28) nam ook in China geen blad voor de mond. De Formule 1 is niet meer wat het geweest is, zo herhaalde hij voor de zoveelste keer. Volgens de Red Bull Racing-coureur wordt zijn mening door vrijwel alle coureurs gedeeld, afgezien van een enkeling. "Omdat ze races winnen", zegt Verstappen. Lees hier het hele artikel met de stevige taal van Max Verstappen.

