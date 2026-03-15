Max Verstappen heeft na de Grand Prix van China niet alleen de nieuwe F1-reglementen bekritiseerd, maar heeft ook indirect een tirade gelanceerd richting mannen als George Russell en Lewis Hamilton. Zij noemen dit leuke races, maar de Red Bull-coureur noemt het verschrikkelijk en een grap, en zegt dat hij wél om het racen geeft.

De Formule 1 is dit jaar overgestapt naar power units waarbij het elektrisch vermogen een veel grotere rol speelt. Waar de verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat vanuit de batterij eerst nog tussen 90-10 en 80-20 zat, is het sinds 2026 fiftyfifty. De coureurs moeten daarom tijdens kwalificaties en races aan energiemanagement doen. Ze moeten constant goed letten op het gebruik en sparen van de batterij. Terwijl de Mercedes-coureurs jubelen na twee dubbelzeges in de eerste twee races en fan zijn van deze reglementen, en Hamilton China één van de leukste races ooit noemde, komt Verstappen opnieuw met kritiek.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen vindt het 'boosten' een grap

"Verschrikkelijk", klonk het vanuit de viervoudig wereldkampioen in de mediapen van Shanghai, geciteerd door The Race. "Als iemand dit leuk vindt, dan snap je echt niet wat racen is. Dit is helemaal niet leuk. Het is alsof je Mario Kart speelt. Dit is niet racen. Je 'boost' langs iemand, vervolgens is je batterij op, en op het volgende rechte stuk 'boosten' ze weer langs je... Persoonlijk voor mij, dit is gewoon een grap."

© Red Bull Content Pool

Verstappen zou ook kritiek hebben als hij races won

Ondanks dat er wel gevechten waren tussen Mercedes met Kimi Antonelli en George Russell en Ferrari met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, ziet Verstappen dat heel anders. "Nou, het zijn alleen Kimi en George die winnen, toch? Het gaat niet echt over en weer. Ze liggen mijlenver voor ten opzichte van de rest van het veld. Ferrari heeft alleen af en toe een goede start, waardoor ze naar voren kunnen komen, maar na een paar rondjes is het alweer gedaan."

De Limburger benadrukt dat zijn boosheid over het racen niks te maken heeft met dat Red Bull het momenteel niet goed voor elkaar heeft. "Zoals ik al zei, dit is niet racen. Ik zou hetzelfde hebben gezegd, als ik wel won, omdat ik daadwerkelijk geef om het racen. Het draait er niet om dat ik baal van waar ik nu sta."

