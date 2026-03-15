Andrea Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van China gewonnen. De Italiaan moest in de beginfase wat schade herstellen, maar kwam uiteindelijk dominant als winnaar over de streep. Voor Max Verstappen liep de race in Shanghai uit op een deceptie. De Nederlander kende een rampzalige race en viel uiteindelijk uit met een motorprobleem. George Russell en Lewis Hamilton wisten ook op het podium te finishen.

Nog voordat de Grand Prix van China van start ging, konden we al vier uitvallers noteren. Bortoleto, Albon, Norris en Piastri kregen op voorhand al problemen met de auto en moesten zich terugtrekken uit de wedstrijd. Verstappen begon wel aan de race, vanaf plek acht, maar de Red Bull kwam totaal niet weg bij de start. Hij zakte helemaal terug naar het achterveld. Wie wel van z'n plek kwam, was Hamilton, die de leiding al snel over wist te nemen van Antonelli. Hadjar en Pérez kwamen met de schrik vrij, zij spinden in de beginfase, maar konden hun weg wel vervolgen. Kort daarna wist Antonelli de leiding weer terug te pakken en sloot Russell weer aan op plek twee.

Verstappen kent ongelukkige eerste pitstop in Shanghai

Al vrij vroeg in de wedstrijd liet Verstappen weten dat z'n linker voorband helemaal op was en dus moest hij naar binnen voor een vroege pitstop. Maar deze pitstop kwam bijzonder ongelukkig. Verstappen was de pits nog maar amper uit of er kwam een safety car op de baan vanwege een stilgevallen Stroll. Hierdoor verloor Verstappen wederom tijd ten opzichte van de concurrentie, die een relatief veel kortere stoptijd hadden. Bij de herstart zagen we een gemixt veld, met Antonelli aan kop, gevogld door Colapinto en Ocon. Daarachter zaten Russell en Hamilton.

Hamilton jaagt op Antonelli, Verstappen knokt in middenveld

Hamilton ging vrij snel aan Russell voorbij en wist vervolgens ook Ocon en Colapinto te verschalken. De zevenvoudig wereldkampioen sloot aan achter leider Antonelli. Ook teamgenoot Leclerc wist op de harde banden het tempo te vinden en ging eveneens aan Russell en co. voorbij. Leclerc probeerde Hamilton te volgen en zodoende werd de druk op Mercedes flink opgevoerd. Die druk opvoeren, dat lukte Verstappen nog niet helemaal. De Nederlander zat te worstelen in het middenveld, op plek negen. Hij kwam vervolgens klem te zitten in een vechtend groepje met Bearman, Colapinto, Ocon en Gasly.

Verstappen kruipt naar voren, Russell vecht met Ferrari's

Naarmate de ronden verstreken, wist Verstappen zich langzaam verder omhoog te werken. Nog voordat de race halverwege was, lag hij alweer op de zesde positie, achter Bearman. In de voorhoede werd in de tussentijd hard gevochten tussen de beide Ferrari's en Russell. Het was constant stuivertje wisselen tussen de heren en het was een wonder dat het allemaal goed ging. Na rondenlang vechten kwam Russell uiteindelijk als winnaar uit de strijd. Maar het gat naar wedstrijdleider Antonelli was inmiddels opgelopen naar meer dan acht seconden.

Colapinto en Ocon raken elkaar, Alonso valt uit

Na een pitstop van Colapinto ging het mis tussen de Argentijn en Ocon. Colapinto zocht na het verlaten van de pitstraat naar grip, terwijl Ocon met hoge snelheid kwam aanstormen. De Haas-coureur wilde er aan de binnenkant voorbij, maar de twee raakten elkaar en spinden. Het leverde Ocon uiteindelijk een tien seconden tijdstraf op van de wedstrijdleiding. Ze konden allebei - met de nodige schade - wel door. Voor wie dat niet gold, was Alonso - hij werd door zijn team teruggetrokken uit de race.

LAP 46/56



Verstappen is slowing and he's told to retire the car in the pit lane! 😢#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/f7Da1TDgOG — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Verstappen valt uit in China, probleem met de Ford-krachtbron

In ronde 46 sloot ook het noodlot voor Verstappen toe. De Nederlander verloor vermogen en kreeg op de boordradio te horen dat hij de auto terug moest brengen naar de pitstraat. Een nieuwe domper voor de viervoudig wereldkampioen, die tot dusver een rampseizoen beleeft bij Red Bull Racing. Verstappen werd de zevende uitvaller van deze wedstrijd op het Shanghai International Circuit.

Antonelli wint Grand Prix van China, Hamilton ook op podium

Richting de slotfase had Antonelli alleen nog maar de taak om zijn Mercedes veilig thuis te brengen. Dit ging echter bijna mis, drie ronden voor het einde. De Italiaan ging lichtelijk in de fout en verloor bijna de controle. Hij verloor twee seconden door dit moment, maar gelukkig had hij voldoende marge op teamgenoot Russell. Antonelli wist zodoende alsnog de Grand Prix van China te winnen. Het werd zijn eerste Grand Prix-overwinning in de Forrmule 1. Het podium mocht hij gaan delen met teamgenoot Russell en Ferrari-coureur Hamilton. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Leclerc, Bearman, Gasly, Lawson, Hadjar, Sainz en Colapinto.

Kimi Antonelli wint op negentienjarige leeftijd de Grand Prix van China 🔥 Bekijk hier de volledige uitslag! #F1 #Formule1 #Formula1 #ChinaGP pic.twitter.com/ftT2RMKV1t — GPFans NL (@GPFansNL) March 15, 2026

