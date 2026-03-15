19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval"

Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van China op zijn naam geschreven. De negentienjarige Mercedes-coureur heeft daarmee zijn eerste zege in de Formule 1 uit het vuur weten te slepen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van China vormde op zaterdag al het decor voor een stukje autosportgeschiedenis. Kimi Antonelli klokte daar de snelste tijd en werd daarmee de jongste polesitter uit de geschiedenis van de Formule 1. Die eerste startpositie heeft hij op zondag om weten te zetten in zijn eerste Grand Prix-overwinnig. De Mercedes-coureur moest bij de start het gevecht even aangaan met Lewis Hamilton, Charles Leclerc en George Russell, maar wist snel de leiding in de wedstrijd weer over te nemen.

Antonelli in tranen na afloop

Doordat het Ferrari-duo en Russell lange tijd met elkaar in gevecht waren om de tweede plaats, kon Antonelli met behulp van een grotendeels foutloze rit een aangenaam gat trekken naar de concurrentie. Na afloop is de jongelin in tranen: "Dankjewel. Ik kan het niet drooghouden. Bedankt aan iedereen in het team, ze hebben mij geholpen deze droom waar te maken. Ik ben ontzettend blij. We hebben Italië weer naar de top gebracht."

Hij vervolgt: Ik gaf mijzelf een hartaanval door mezelf te verremmen in de slotfase van de race, maar het was een goede race." Met nog twee ronden te gaan verremde Antonelli zich bij het aanremmen voor de laatste bocht, waardoor hij rechtdoor schoot en twee seconden verloor. Het gat naar Russell bestond echter uit tien seconden, waardoor de overwinning niet in gevaar kwam.

