Olav Mol denkt dat de kans groot dat Lewis Hamilton dit jaar weer op de hoogste trede van het podium zal staan. De Brit kende een sterke zondag in China en behaalde daar zijn eerste podiumplaats voor de Italiaanse renstal. In Race Café op Ziggo Sport laat Mol weten dat hij veel vertrouwen heeft in een overwinning voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Hoewel Mercedes momenteel de dienst uitmaakt in de koningsklasse met George Russell en Kimi Antonelli, ziet Mol kansen voor Hamilton. De analist erkent dat Ferrari op dit moment nog wat tekortkomt ten opzichte van de Duitse renstal, maar dat dit een zege niet in de weg hoeft te staan. Hamilton eindigde vandaag in Shanghai als derde, nadat hij een intens gevecht met teamgenoot Charles Leclerc in zijn voordeel besliste.

Winnen op eigen kracht lastig

Mol benadrukt dat een overwinning op pure snelheid momenteel nog een uitdaging is voor de Scuderia. De snelheid van de Ferrari is over een hele raceafstand nog niet constant genoeg om Mercedes direct te verslaan. "Ik denk het wel [dat hij kan winnen]. Misschien niet zozeer op eigen kracht, want daar moeten we eerlijk in zijn. Ze kunnen een kwart van de wedstrijd mee en daarna wordt het toch iets lastiger en moeilijker", zo ziet Mol. De sleutel tot succes ligt volgens de commentator in het toeslaan wanneer de concurrentie steken laat vallen. De ervaring van Hamilton speelt hierbij een cruciale rol, zeker onder wisselende omstandigheden. "Als je 'there or thereabouts' bent, dan zal hij er zijn op de dag dat het bij Mercedes een keer niet wil lukken of op een Grand Prix waarin het regent. Ik mag het hopen, want hij verdient dat, Ferrari verdient dat en de Ferrari-fans verdienen dat ook. Zij hebben natuurlijk ook een tijdje drooggestaan wat dat betreft", legt hij uit.

Hogere winkans dan Verstappen

Opvallend genoeg schat Mol de kansen van Hamilton momenteel hoger in dan die van Max Verstappen, die met Red Bull Racing een lastige periode doormaakt. Terwijl Mercedes en Ferrari strijden om de prijzen, heeft de formatie uit Milton Keynes moeite om de aansluiting te vinden. "Als we nu spreken, dan is de kans groter dat Lewis een wedstrijd wint dan Max. Daar zou ik mijn geld op inzetten", concludeert Mol over de huidige verhoudingen op de grid. Met zijn sterke optreden in China heeft Hamilton laten zien dat hij, ondanks dat zijn laatste zege dateert van juli 2024, nog altijd tot de absolute top behoort. De vraag of de Brit dit jaar een Grand Prix gaat winnen, wordt door de analist van Ziggo Sport dan ook met een volmondig 'ja' beantwoord.

