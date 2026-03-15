Verstappen ziet "fundamentele gebreken", valt FIA en F1-fans aan: "Die snappen racen niet"
Als het aan Max Verstappen ligt, dan moet de Formule 1 volgend jaar al terug naar V8-motoren zonder het gedoe met batterijen. Met zijn uitspraken na de Grand Prix van China komt hij met een directe aanval op niet alleen de FIA en de koningsklasse, maar ook op de F1-fans. Degenen die de huidige reglementen leuk vinden, snappen niks van het racen.
De viervoudig wereldkampioen is enorm aan het balen van het seizoen 2026. Niet alleen blijkt de Red Bull Ford-power unit en het RB22-chassis geplaagd te worden door de nodige kinderziektes, Verstappen staat totaal niet achter deze technische reglementen. De krachtbron heeft nu een fiftyfifty-verhouding tussen vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de elektrische motor, en dus moeten de coureurs constant rekening houden met de batterij en het management ervan. Verstappen wil dit zo snel mogelijk uit de Formule 1 zien verdwijnen. Geruchten doen de ronde dat V8-motoren een comeback maken bij de volgende set van technische reglementen, maar die worden pas in 2030 verwacht.
Logisch dat Mercedes en Ferrari voorstander van deze reglementen zijn
"Het is pijnlijk", reageerde Verstappen op het feit dat er niet in 2027 al nieuwe motorreglementen geïntroduceerd kunnen worden. Hij waarschuwt dat de huidige regels "fundamentele gebreken" hebben en slechts "een beetje" opgelost zouden kunnen worden. De Limburger vervolgde bij The Race: "Ik denk dat zij [de FIA] snappen wat we als coureurs bedoelen. Ik spreek voor de meeste coureurs, al zullen sommigen natuurlijk zeggen dat deze reglementen geweldig zijn, omdat ze races winnen - prima. Als je een voorsprong hebt, waarom zou je dat willen opgeven, toch? Je weet namelijk nooit wanneer je weer een competitieve auto gaat hebben."
Verstappen bekritiseert fans en de Formule 1
"Maar als je de meeste coureurs spreekt, dan hoor je dat dit niet is wat wij willen", voegde Verstappen toe. "Ik denk ook niet dat dit is wat de échte F1-fans willen. Misschien dat sommige fans het leuk vinden, maar die snappen het racen niet. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk af van deze reglementen." Hij waarschuwde twee en een half jaar geleden al over de reglementen en Verstappen benadrukte vandaag dan ook dat de Formule 1 "in 2023 al naar me had moeten luisteren. Helaas hebben ze gedaan wat ze hebben gedaan, dus hopelijk leren ze ervan in de toekomst. Dan gebeurt iets als dit nooit meer, en dat zou mooi zijn."
