George Russell doing his signature pose on the podium at the 2026 Australian Grand Prix

Russell zag Hamilton en Leclerc bijna uitvallen in China: "Wachtte op de crash"

George Russell doing his signature pose on the podium at the 2026 Australian Grand Prix — Foto: © IMAGO
Russell zag Hamilton en Leclerc bijna uitvallen in China: "Wachtte op de crash"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell was er tijdens de Grand Prix van China van overtuigd dat de Ferrari-coureurs elkaar van de baan zouden rijden. De Mercedes-coureur zag Lewis Hamilton en Charles Leclerc fel met elkaar strijden om positie en wachtte op het moment dat het mis zou gaan. Dat laat de Brit weten na afloop van de race in Shanghai.

Tijdens de wedstrijd wisselden Hamilton en Leclerc meermaals van positie, waarbij de twee SF-26's elkaar op een haar na raakten. In de tweede bocht kwam het zelfs tot licht contact tussen de teamgenoten. Russell, die zich op twee verschillende momenten een weg langs het duo moest banen, hield rekening met een crash. "Ik was gewoon aan het wachten tot de twee met elkaar in botsing zouden komen en op de een of andere manier gebeurde dat niet", aldus Russell. Hij was onder de indruk van de felheid op de baan: "Het was een van de meest agressieve races die ik in tijden heb gezien".

Kostbare tijd verloren

Het gevecht tussen de Ferrari-coureurs had grote gevolgen voor de race van Russell. Terwijl de mannen in het rood met elkaar vochten, kon teamgenoot Andrea Kimi Antonelli een gat slaan aan de leiding van de wedstrijd. "Als ik niet had geprobeerd de race te winnen, had ik van het gevecht genoten", legt Russell uit. "Maar het was natuurlijk een beetje irritant om Kimi op die momenten weg te zien rijden". Antonelli wist de race uiteindelijk te winnen, waarmee hij de eerste Italiaanse Grand Prix-winnaar in twintig jaar tijd werd.

Uitdaging Ferrari

Russell benadrukt dat het inhalen van de Ferrari's dit weekend een lastige opgave was vanwege de specifieke kwaliteiten van hun bolide. "Ferrari is absoluut erg snel. Ze zijn sneller in de bochten dan wij, maar langzamer op het rechte stuk, dus dat maakte het een beetje uitdagend. En als je er twee tegelijk op hetzelfde punt probeert te passeren, dan was dat niet eenvoudig", zo stelt de huidige leider in het wereldkampioenschap. Hoewel de strijd met Hamilton en Leclerc hem veel tijd kostte, denkt Russell niet dat hij zonder dat oponthoud de overwinning had kunnen opeisen. Hij finishte uiteindelijk op vijfeneenhalve seconde van zijn teamgenoot. "Ik denk dat het heel moeilijk zou zijn geweest om Kimi uit te dagen, om eerlijk te zijn", geeft hij toe. "Hij was dit weekend erg snel en wanneer je twee auto's hebt met een vergelijkbaar tempo, is het lastig om op dezelfde banden te passeren".

Mercedes legaal verklaard na dubbelzege GP China en controles bij de FIA

Mercedes legaal verklaard na dubbelzege GP China en controles bij de FIA

Wolff schrikt van wat hij bij Verstappen ziet: "Hij zit echt in een horrorshow"

Wolff schrikt van wat hij bij Verstappen ziet: "Hij zit echt in een horrorshow"

Hamilton genoot van gevecht Leclerc en reageert op touché: "Het was maar een kusje"

Hamilton genoot van gevecht Leclerc en reageert op touché: "Het was maar een kusje"

Russell denkt anders dan Verstappen: 'Diehard-fans waarderen het meer dan gedacht'

Russell denkt anders dan Verstappen: 'Diehard-fans waarderen het meer dan gedacht'

Hamilton onthult geheim van voordeel Mercedes: 'Zo kunnen zij een enorme stap zetten'

Hamilton onthult geheim van voordeel Mercedes: 'Zo kunnen zij een enorme stap zetten'

Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'

Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China F1 WK-stand

Social media wil contract Verstappen bij Red Bull Racing laten ontbinden

19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval" Kimi Antonelli

19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval"

Drama voltrekt zich voor Verstappen in China bij overwinning Antonelli F1 GP China

Drama voltrekt zich voor Verstappen in China bij overwinning Antonelli

