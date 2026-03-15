Ocon met de dood bedreigd: 'Je zal bloeden, Verstappen wilde ook al je tanden eruit slaan'

Esteban Ocon ligt flink onder vuur op social media sinds zijn incident met Franco Colapinto tijdens de Chinese Grand Prix. De Fransman kwam in botsing met de Alpine-coureur en moet het daarom ontgelden bij de Argentijnse 'fans'. Op Instagram regent het haatreacties jegens Ocon, die daarbij ook met regelmaat bedreigd wordt met de dood. "Je wordt opgehangen", klinkt het in één van de walgelijke reacties.

Ocon is het mikpunt van spot bij de Argentijnse Formule 1-fans - als je ze al zo mag noemen. Tijdens de Grand Prix van China maakte Colapinto een pitstop, maar bij het uitkomen de pitstraat ging het mis. Colapinto was nog zoekende naar grip, terwijl Ocon achter hem kwam aangestormd. De Haas-coureur probeerde een inhaalactie in te zetten, maar raakte de Argentijn in de Alpine. De twee heren spinde en daardoor verloor Colapinto - die een uitstekende race reed - kostbare tijd. Ocon bood op de boordradio zijn excuses aan en ontving een tien seconden tijdstraf van de wedstrijdleiding. Toch was dit blijkbaar niet genoeg voor de Argentijnse fans. Zij wendde zich massaal tot het Instagram-account van Ocon en begonnen hem voor van alles en nog wat uit te maken.

Ocon heeft op zijn Instagram-kanaal een post van Brazilië 2024 vastgepind staan en dat is dan ook het eerste bericht dat mensen zien als ze zijn profiel bezoeken. Argentijnse fans grepen dan ook dat bericht massaal aan om hun onvrede bij te uitten. Het resulteerde in de meest walgelijke reacties. "Geen wonder dat Max Verstappen je tanden eruit wilde slaan", zo reageert iemand, doelend op de race uit 2018, waar Verstappen en Ocon het aan de stok kregen. Een ander schrijft dat Ocon "opgehangen" gaat worden, terwijl ook iemand stelt dat Ocon "zal bloeden en dan niet moet gaan huilen". De Argentijnse fans houden zich duidelijk niet in en gaan hun boekje ver te buiten. "We komen elkaar nog wel tegen", schrijft iemand. Weer een ander zegt: "Wat ben je aan het doen, jij klootzak?!". "Verlaat de F1, je verpest Franco's leven altijd", klinkt het.

Argentijnse 'fans' vaker betrokken bij controverse

Het is niet de eerste keer dat de 'fans' van Colapinto zich misdragen. De zogenoemde Argetine Army staat bekend als zeer gepassioneerd, maar dit slaat vaak als snel om in controverse. Onder meer Logan Sargeant en Alexander Albon kregen al eens te maken met online intimidatie van de 'fans'.

Gerelateerd