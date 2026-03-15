Max Verstappen in Bahrain during F1 testing

Verstappen komt met "hele lijst" aan fouten bij Red Bull: "Auto voelt totaal niet goed"

Max Verstappen in Bahrain during F1 testing — Foto: © IMAGO
1 reactie

Verstappen komt met "hele lijst" aan fouten bij Red Bull: "Auto voelt totaal niet goed"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen heeft het Grand Prix-weekend in China zonder punten afgesloten. De Red Bull Ford gaf de geest in de slotfase in Shanghai, terwijl hij op de zesde positie reed. Een inhaalrace blijft dus onbeloond voor de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen stond op P8 op de grid, maar hij zou bij de start meteen twee posities winnen. De beide McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri kwamen vanwege technisch malheur niet aan de start. Die twee posities winnen, daar kwam echter niets van in. Hij verloor er zelfs veel meer. Hij kwam totaal niet lekker weg bij de start - een herhaling van Australië en de Sprint van gisteren. Verstappen moest weer een inhaalrace rijden. Hij kwam tot de zesde positie tussen Ollie Bearman en Pierre Gasly, voordat de Red Bull ermee ophield met nog zo'n tien ronden te gaan.

Verstappen heeft "een hele lijst" aan dingen die fout gingen

Gevraagd naar wat het probleem was, reageerde Verstappen bij Viaplay: "Waarschijnlijk de koeling van de ERS." Hij baalt als een stekker van hoe zijn race nog voor de uitvalbeurt verliep. "Ik moet de hele tijd vanaf de laatste plek komen, dus ik kan beter als laatste starten." Hij had hetzelfde probleem bij de start als in de Sprint. Op de vraag of het lastig op te lossen is, antwoordde hij dan ook kort: "Blijkbaar."

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

De Limburger had in de beginfase de pech dat de safety car op de baan kwam voor Lance Stroll, net nadat hij zijn pitstop had gemaakt. "Dat maakt mij op dat moment toch niet zo veel uit, om eerlijk te zijn. Geen balans in de auto, veel bandendegradatie. Er ging heel veel mis. De auto voelt totaal niet goed, natuurlijk dat [ERS-]probleem, er was iets met het stuur... Het is een hele lijst." Dat hij op een gegeven moment zesde lag, verbaasde hem ook. "Ik weet ook niet hoe dat kwam."

LIVE (gesloten) | GP China: Antonelli leidt, Russell haalt de Ferrari's in, Verstappen valt uit Live

LIVE (gesloten) | GP China: Antonelli leidt, Russell haalt de Ferrari's in, Verstappen valt uit

