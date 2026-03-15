Max Verstappen zal het raceweekend in China snel willen vergeten. Na twee teleurstellende kwalificaties en twee bijzonder slechte racestarts, begaf zijn RB22 het in het laatste deel van de Grand Prix van China. En dat maakt de tongen los op het internet.

Max Verstappen kwalificeerde zich als achtste voor de Grand Prix van China, maar startte uiteindelijk als zesde. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri verschenen niet aan de start, wat een dramatisch weekend voor McLaren onderstreepte. Net als bij de sprintrace, kwam Verstappen echter bijzonder slecht van zijn plek, waardoor hij terugviel naar de achterhoede. De viervoudig wereldkampioen wist zich terug de punten in te knokken, maar na 48 ronden kreeg de RB22 problemen. Red Bull Racing gaf de Nederlander daarom opdracht de pits in te rijden, waarmee er een vroegtijdig eind aan zijn race kwam. Het teleurstellende weekend voor de Oostenrijkse formatie maakt de tongen los op social media.

Artikel gaat verder onder video

Thanks a lot guys pic.twitter.com/FTFY69hOb9 — Billy Brennan (@Billz_bfc) March 15, 2026

Fix the car, this is not the right of this man !!!!!! pic.twitter.com/uGIJuEoGUy — Lion (@versoyum) March 15, 2026

Verstappen is a great pilot but you are destroying him !!! 🥹 pic.twitter.com/63tsyAEkef — Lion (@versoyum) March 15, 2026

Thank god the Middle East races are cancelled. Will be delighted to have a month without this nonsense. Disgraceful. Pierre Wache has to go. — ey up (@congolesedoctor) March 15, 2026

Dear Red Bull fans I've a proposal pic.twitter.com/do88RZrauJ — Chai Met Toast (@bythewaynikhil) March 15, 2026

Terminate their contract for their mercy pls — Rez (@TraxionControl) March 15, 2026

Every big heads in the Red Bull Racing technical team pic.twitter.com/jqP7C9gUNr — 🀄️ (@MarukuPSG) March 15, 2026

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever

