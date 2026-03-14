Alonso blikt terug op vorige Honda-debacle: "Het leek alsof ik gestoord was"
Het piept en het kraakt momenteel bij het team van Aston Martin en veel heeft daarbij ogenschijnlijk te maken met de krachtbron van Honda die momenteel verre van optimaal lijkt te functioneren. Fernando Alonso maakt van de gelegenheid gebruik om maar eens zijn gelijk te halen over het vorige tijdperk waarin hij problemen had met de Japanners.
De start van het nieuwe tijdperk met Honda verloopt voor Aston Martin allesbehalve vlekkeloos. Alonso omschrijft de huidige situatie als een "hobbelige start" en benadrukt dat het team zich in een leerfase bevindt die pijnlijk veel lijkt op de beginjaren van Honda's vorige terugkeer in de sport. De focus ligt momenteel noodgedwongen op betrouwbaarheid en energiemanagement in plaats van op pure snelheid. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Alonso problemen kent met de Japanse motorleverancier: eerder bij McLaren boterde het ook al niet lekker en sloeg hij de wereldberoemde 'GP2 engine'-kreet uit op de boardradio.
Eindelijk begrip
De huidige problemen geven Alonso de mogelijkheid om terug te kijken op wat er destijds allemaal speelde: "Wat mij de afgelopen jaren het meest heeft verbaasd, is dat men tien jaar later eindelijk lijkt te begrijpen wat wij toen al zeiden bij McLaren. Stoffel [Vandoorne], Jenson [Button], ikzelf – mensen lijken zich alleen Fernando te herinneren, maar Jenson, Stoffel en McLaren zeiden hetzelfde – dat project en die power unit waren nog niet volwassen toen we begonnen", zo citeert Motorsport.com. "Maar twee of drie jaar geleden leek het alsof ik tien jaar geleden gestoord was toen ik daar kritiek op had."
Niet blij met de situatie
Alonso vervolgt: "Het waren frustraties over de radio, dat klopt. Maar als tweevoudig wereldkampioen en competitieve coureur was ik niet blij met de situatie. Moest ik soms blij zijn en in de auto applaudisseren voor het geleverde werk? Nu iedereen die situatie van buitenaf bekijkt en ook de huidige situatie ziet, hebben mensen volgens mij meer begrip voor de problemen. Wat ik voor het team kan doen, is harder werken en Honda zoveel mogelijk helpen. We proberen middelen van Aston Martin in te zetten voor de motor, de power unit, de vibratieproblemen en de deployment-problemen."
Alonso blikt terug op vorige Honda-debacle: "Het leek alsof ik gestoord was"
