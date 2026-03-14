George Russell doing his signature pose on the podium at the 2026 Australian Grand Prix

Russell denkt anders dan Verstappen: 'Diehard-fans waarderen het meer dan gedacht'

George Russell doing his signature pose on the podium at the 2026 Australian Grand Prix — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell is het nieuwe tijdperk van de Formule 1 uitstekend begonnen. Terwijl de Brit de ranglijst aanvoert, spreekt hij zich nog maar eens positief uit over de ingrijpende reglementswijzigingen die dit jaar zijn ingevoerd. Daarbij komt hij toch met een enigszins verrassend statement over de 'diehard Formule 1-fan'

Volgens Russell - goed voor P2 in de kwalificatie vanochtend - valt de weerstand tegen de nieuwe regels, die onder meer een nagenoeg gelijke vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor introduceren, in de praktijk erg mee. De Mercedes-coureur stelt dat de diehard-fans de regels voor dit jaar meer waarderen dan ze vooraf hadden gedacht. "Ik vind het behoorlijk interessant en leuk. En ik denk dat zelfs sommige diehard-fans het misschien minder erg vinden dan ze een week geleden dachten, al moeten we het gewoon nog wat tijd geven", zo citeert Motorsport.com.

Verstappen tapt uit ander vaatje

Het optimisme van Russell staat in schril contrast met de woorden van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft zich in ongekend felle bewoordingen uitgelaten over de huidige staat van de sport. Verstappen beschrijft de rijervaring met de nieuwe wagens als "niet erg Formule 1-achtig" en bestempelt de auto's zelfs als "anti-racing". De Nederlander stoort zich vooral aan de nadruk op energiemanagement en de introductie van actieve aerodynamica, zoals de X-mode en Z-mode. Eerder noemde hij de nieuwe opzet al "Formula E op steroïden" en in aanloop naar het weekend in Shanghai vergeleek hij het strategische batterijgebruik zelfs met een "Mario Kart-gevoel".

Jojo-effect

Russell heeft het ook nog even over het 'jojo-effect' dat we veel zien gebeuren in de duels: "Eerlijk gezegd weten we dat op dit moment nog niet. Er valt nog veel te leren. Zowel in Melbourne als vanochtend in de sprintrace had ik waarschijnlijk een paar dingen net iets anders kunnen doen om die leiding eerder vast te houden. Maar met de inhaalmodus kan de coureur achter je de boostknop gebruiken tot ongeveer 330 km/u, terwijl de coureur vooraan hem slechts tot 290 km/u kan gebruiken. Het lijkt eigenlijk best goed te werken. Het is geen DRS, maar het werkt volgens een vergelijkbaar principe wat betreft het snelheidsverschil."

