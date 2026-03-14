Max Verstappen in Melbourne

Verstappen na "opnieuw waardeloze" kwalificatie: "Ik weet het even niet"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen spreekt van een "ook weer helemaal waardeloze" kwalificatie. De Nederlander plaatste zich zaterdagochtend als achtste voor de Grand Prix van China van zondag, nadat de sprintrace ook al moeizaam verliep.

Red Bull Racing komt vooralsnog niet goed voor de dag in China. De RB22 heeft moeite met het vinden van grip en komt aanzienlijk te kort ten opzichte van de concurrentie. Max Verstappen kwalificeerde zich op vrijdag als achtste voor de sprintrace, maar kwam bij de start niet goed van zijn plek en viel terug naar de achterhoede. Uiteindelijk kwam de Nederlander als negende over de streep.

"Waardeloze" kwalificatie Verstappen

In de kwalificatie voor de Grand Prix van China ging het Verstappen niet beter af. De Limburger had het lastig in de Red Bull en kwalificeerde zich opnieuw als achtste. Na afloop verschijnt hij met een getergd gezicht voor de camera van Viaplay: "Ook weer helemaal waardeloos", klinkt het op de vraag hoe hij terugkijkt op de kwalificatie. "We hebben best wel veel veranderd, maar het maakt allemaal niets uit. Dezelfde problemen als gisteren: geen grip en geen balans."

Totaal niet fijn

Red Bull Racing was vrijdagavond tot in de late uurtjes bezig met de RB22, maar dit heeft, zo blijkt, niets uitgehaald. "Het is totaal niet fijn in de auto", vervolgt Verstappen. "We hebben totaal geen balans. Ik weet even niet wat ik ervan moet maken. Het is totaal niet fijn om te rijden en je kunt er ook even niets van maken, eigenlijk."

