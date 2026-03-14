Verstappen na "opnieuw waardeloze" kwalificatie: "Ik weet het even niet"
Max Verstappen spreekt van een "ook weer helemaal waardeloze" kwalificatie. De Nederlander plaatste zich zaterdagochtend als achtste voor de Grand Prix van China van zondag, nadat de sprintrace ook al moeizaam verliep.
Red Bull Racing komt vooralsnog niet goed voor de dag in China. De RB22 heeft moeite met het vinden van grip en komt aanzienlijk te kort ten opzichte van de concurrentie. Max Verstappen kwalificeerde zich op vrijdag als achtste voor de sprintrace, maar kwam bij de start niet goed van zijn plek en viel terug naar de achterhoede. Uiteindelijk kwam de Nederlander als negende over de streep.
"Waardeloze" kwalificatie Verstappen
In de kwalificatie voor de Grand Prix van China ging het Verstappen niet beter af. De Limburger had het lastig in de Red Bull en kwalificeerde zich opnieuw als achtste. Na afloop verschijnt hij met een getergd gezicht voor de camera van Viaplay: "Ook weer helemaal waardeloos", klinkt het op de vraag hoe hij terugkijkt op de kwalificatie. "We hebben best wel veel veranderd, maar het maakt allemaal niets uit. Dezelfde problemen als gisteren: geen grip en geen balans."
Totaal niet fijn
Red Bull Racing was vrijdagavond tot in de late uurtjes bezig met de RB22, maar dit heeft, zo blijkt, niets uitgehaald. "Het is totaal niet fijn in de auto", vervolgt Verstappen. "We hebben totaal geen balans. Ik weet even niet wat ik ervan moet maken. Het is totaal niet fijn om te rijden en je kunt er ook even niets van maken, eigenlijk."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix China: Russell kan alsnog rondje rijden in Q3
- 2 uur geleden
Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is
- Gisteren 11:00
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Russell herstelt zich na motorprobleem, maar Antonelli pakt pole voor GP China
'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter
Net binnen
Russell herstelt zich na motorprobleem, maar Antonelli pakt pole voor GP China
- 58 minuten geleden
- 2
Verstappen na "opnieuw waardeloze" kwalificatie: "Ik weet het even niet"
- 6 minuten geleden
Russell tweede in kwalificatie na gebroken voorvleugel en motorprobleem: "Had erger gekund"
- 32 minuten geleden
Team van Verstappen trekt zich terug uit race vanwege weersomstandigheden
- 41 minuten geleden
- 2
Foutloze Antonelli wordt jongste polesitter aller tijden: “Ik probeerde kalm te blijven”
- 48 minuten geleden
- 3
Wolff ziet Mercedes straf krijgen na Sprint in China, maar noemt Red Bull "onsportief"
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari