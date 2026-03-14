Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'

Russell, Verstappen and Norris in Singapore — Foto: © IMAGO
Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Jolyon Palmer zit George Russell momenteel niet alleen in het beste team, maar is de klassementsleider ook veruit de beste coureur van 2026. Zo heeft de Engelsman voorlopig alle sessies weten te leiden. Daarnaast stelt Palmer dat Russell toch echt de beste is als het neerkomt op energiebeheer.

Mercedes is anno 2026 het team om te verslaan. Russell heeft daarin al diverse keren teamgenoot Kimi Antonelli weten af te troeven en leidt momenteel het kampioenschap met 33 punten. Antonelli heeft er momenteel 22 en staat op P2, en ook Charles Leclerc heeft 22 punten achter zijn naam en bezet de derde plek.

Palmer wijst naar Russell

Russell heeft elke sessie bovenaan gestaan in 2026, en Palmer is onder de indruk na de sprintoverwinning in China: "Hij is de beste coureur in het beste team, op dit moment. Hij haalt simpelweg het beste uit de huidige auto. Hij begrijpt de technische details en het energiebeheer. Of mensen dit nu leuk vinden of niet, hij is er erg goed in." Toch verliep de race niet vlekkeloos, zo knokte de Engelsman diverse ronden met oud-teamgenoot Lewis Hamilton: "De race was wel iets lastiger. Hij moest even uitzoeken of hij de batterij juist wilde sparen of direct inzetten. Zodra hij Lewis voorbij was en dat gevecht ook, kon hij een gaatje trekken, en dan is hij lastig te verslaan."

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix China: Russell kan alsnog rondje rijden in Q3

Hamilton onthult geheim van voordeel Mercedes: 'Zo kunnen zij een enorme stap zetten'

Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China

Russell blij met McLaren: "Hopelijk komt er geen Ferrari voorbij gezoefd"

Red Bull komt met opmerkelijk statement in China: 'Stappen gezet sinds Australië'

Russell herstelt zich na motorprobleem, maar Antonelli pakt pole voor GP China

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

