Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'
Volgens Jolyon Palmer zit George Russell momenteel niet alleen in het beste team, maar is de klassementsleider ook veruit de beste coureur van 2026. Zo heeft de Engelsman voorlopig alle sessies weten te leiden. Daarnaast stelt Palmer dat Russell toch echt de beste is als het neerkomt op energiebeheer.
Mercedes is anno 2026 het team om te verslaan. Russell heeft daarin al diverse keren teamgenoot Kimi Antonelli weten af te troeven en leidt momenteel het kampioenschap met 33 punten. Antonelli heeft er momenteel 22 en staat op P2, en ook Charles Leclerc heeft 22 punten achter zijn naam en bezet de derde plek.
Russell heeft elke sessie bovenaan gestaan in 2026, en Palmer is onder de indruk na de sprintoverwinning in China: "Hij is de beste coureur in het beste team, op dit moment. Hij haalt simpelweg het beste uit de huidige auto. Hij begrijpt de technische details en het energiebeheer. Of mensen dit nu leuk vinden of niet, hij is er erg goed in." Toch verliep de race niet vlekkeloos, zo knokte de Engelsman diverse ronden met oud-teamgenoot Lewis Hamilton: "De race was wel iets lastiger. Hij moest even uitzoeken of hij de batterij juist wilde sparen of direct inzetten. Zodra hij Lewis voorbij was en dat gevecht ook, kon hij een gaatje trekken, en dan is hij lastig te verslaan."
